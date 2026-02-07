AKTUELNO

MILICA TODOROVIĆ SE OGLASILA NAKON PODRŠKE MARIJE ŠERIFOVIĆ: Pevačica jednim potezom jasno stavila do znanja koliko joj znače reči koleginice (FOTO)

Dok neki kude Todorovićevu zbog odnosa sa oženjenim muškarcem, drugi su joj pružili razumevanje i podršku.

Pevačica Milica Todorović se nakon porođaja našla u velikom skandalu, o kom javnost i dalje neprestano priča. Neke njene kolege već su se oglasile povodom ovoga, a mišljenja su podeljena.

Dok neki kude Todorovićevu zbog odnosa sa oženjenim muškarcem, drugi su joj pružili razumevanje i podršku. Jedna od njih bila je i Marija Šerifović, koja je izrekla svoje mišljenje na svom Instagram profilu.

- Postoje trenuci u kojima nije najvažnije šta se desilo, već kada se o tome govori. A ovo je pogrešan trenutak. Govorimo o ženi koja je pre nekoliko dana rodila život, u telu koje još uvek boli i u duši koja je otvorena više nego ikada.U takvim danima, jedino što ima smisla jeste tišina i ljubav. Nijedna priča nije cela dok se ne sagleda iz svih uglova, a nijedan sud nije čist ako je donet iz udobnosti tuđeg života. Javnost nema pravo na sve, a radoznalost nije isto što i istina - poručila je Marija na svom Instagramu.

Njen potez očigledno je značio Milici, te je pevačica objavila njenu objavu na svom profilu. Iako nije ništa napisala, jasno je kao dan da je duboko zahvalna Šerifovićevoj na pozitivnim rečima.

