VERICA RAKOČEVĆ (78) BEZ TRUNKE ŠMINKE! Kreatorka objavila selfi i niko ne može da veruje kako izgleda, mreže se usijale (FOTO)

Poznata modna kreatorka Verica Rakočević još jednom je pokazala da godine za nju predstavljaju samo broj.

Na svom profilu na društvenim mrežama objavila je fotografiju na kojoj pozira bez trunke šminke, u opuštenom kućnom izdanju i sa naočarima, a prizor je oduševio njene pratioce.

Bez filtera, bez sređivanja i bez želje da se dopadne, Verica je pokazala svoje prirodno lice, a komentari su se nizali neverovatnom brzinom.

„Žena inspiracija“, „Zaista divna žena“ - samo su neki od komentara koji su preplavili objavu.

Podsetimo, Verica Rakočević je već godinama u braku sa kompozitorom Veljkom Kuzmančevićem, koji je od nje mlađi čak 35 godina. Njihova ljubav od samog početka izaziva veliku pažnju javnosti, ali su oni bez obzira na komentare pokazali da razlika u godinama nije prepreka za sreću.

