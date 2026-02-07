AKTUELNO

Domaći

Skandal kakav se ne pamti! Pevačica bila u braku s kolegom, prevarila ga, pa zbrisala u Ameriku: Dao bih joj bubreg, a ona me je...

Pre nekoliko godina domaća javnost brujala je o razvodu pevača Mirka Gavrića i pevačice Dragane Rakčević, čiji je razlaz bio propraćen skandalima.

Nakon razvoda od Mirka Gavrića, Dragane Rakčević se povukla iz javnosti i preselila u Ameriku.

Dragana je godinama bila prateći vokal najvećim zvezdama naših prostora, a nedavno je progovorila o saradnji sa Svetlanom Cecom Ražnatović i Sašom Matićem.

- To je velika odgovornost, ali mogu da kažem da sam imala sreće da mi se kockice tako poklope da sam mogla da sarađujem sa njima i to duže vreme. Ta energija je prelepa i to mi je mnogo značilo u sazrevanju muzčkom, iskustvo koje ostaje za ceo život. Volim taj posao i uživala sam u tome- rekla je Dragana tada za "Grand" i otkrila detalje života u Americi.

- Tamo se takođe bavim muzikom, to je bila velika prekretnica za mene, da prekinem posao pratećeg vokala i da krenem da budem lid. Prvo mi je bilo čudno, ali mi je malo vremena trebalo da se naviknem, jer sam i pre pratećih pevala solo. Nastupam isključivo u našim klubovima, za naše ljude, pevam ponekad na engleskom jeziku, ali pretežno je naša muzika. Pevam tri do četiri puta nedeljno, ljudi misle da se na primer u Čikagu to dešava ne znam u koliko, ali nije. Tamo je noćni život aktivan, nema toliko klubova kao u Beogradu ili u našim mestima. Ima šest, sedam restorana gde pevamo mi svi koji smo tamo. Nisam planirala ni da odem, volela bih da se u jednom trenutku vratim, ali sam se pronašla u Americi i sigurno je da i ako se vratim ovde, trudiću se da idem tamo često.

Inače, Dragana je aktivna na društvenim mrežama, a na njenom Instagramu smo mogli videti da je ponovo srećna u ljubavi.

Mirko je, podsetimo, nakon razvoda optužio bivšu da mu je bila neverna.

- Prošla godina za mene je bila potpuni pakao. Draganu više ne želim da vidim i nas dvoje nismo u kontaktu. Dragana je bila osoba kojoj sam slepo verovao. Dao bih joj bubreg, srce, sve što joj je trebalo, a ona me je izdala na najokrutniji način. Zabola mi je nož u leđa. Varala me je - rekao je Mirko svojevremeno za "Alo".

