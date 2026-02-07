MI, KOJI JE LIČNO ZNAMO... Pevač razvezao jezik o Milici Todorović u jeku skandala: Ako hoćete da se ostrvite na nju, može, ali...

Pevačica Milica Todorović, koja se porodila pre nekoliko dana i na svet donela sina Bogdana, u središtu je skandala nakon što se saznalo da je otac njenog deteta oženjen, a naročito nakon što se njegova još uvek zakonita supruga LJ. M. oglasila za Pink.rs i obelodanila svoju stranu priče.

O Milici ne prestaje da se polemiše na društvenim mrežama, a dok je mnogi osuđuju i kritikuju, svi koji je lično poznaju staju u njenu odbranu. Među njima je i pevač Danijel Pavlović, koji se ovim povodom oglasio na društvenim mrežama.

- Miljenica nacije od svoje 15. godine. Iskrena, nasmejana, divna. Mi koji je lično znamo, znamo i koliko je emotivna. Milica je pre svega čovek, drug. brat. Ali, mnogi su zaboravili da je pre svega žena. Hajde da ne osuđujemo. Hajde da se ne ostrvljujemo. Ili ako hoćete tako, može, ali pod jednim uslovom: ko nije grešan, neka prvi baci kamen - napisao je Danijel i dodao:

- A do tada, radujmo se. Ako ni zbog čega drugog, onda što je jedan život donela na svet. Malo li je? O, nije. I te kako nije.

"Moja deca plaču zbog Milice"

Podsetimo, Lj. M., zakonita supruga oca deteta Milice Todorović, juče se ponovo oglasila za Pink.rs, kada je priznala koliko joj teško pada situacija u kojoj se našla.

- Sve me stiže, ne mogu da se smirim. Ta žena ni u jednom momentu nije pitala kako se moja deca osećaju. Ne znam gde je on sad, očigledno ga nije briga za nas i decu, ovaj brak je definitivno gotov. Ja ne mogu više ovako. Kad sam bila kod nje njoj je jedini problem bio da li smo mi u otvorenom braku. Moja deca kući plaču zbog nje. - započela je LJ.M. pa dodala:

- Ja ne želim da se bilo kakve netačne tvrdnje iznose. Mi smo bili porodica, bili smo u najlepšem bračnom odnosu, nisam svesna šta me je snašlo. Ja živim u paklu, moju decu ne mogu da zaštitim. Ja sam njemu ceo život posvetila, izdana sam, ja to nisam zaslužila, on zna koliko sam uz njega bila.

Rekla je i da se javila Milici.

- Ja sam se njoj javila na Instagramu prvo, ona meni ništa nije odgovorila kada sam joj napisala da sam ja žena oca njenog deteta. Ona je sve znala... Ovaj brak je gotov za mene. Oni zaslužuju jedno drugo. Samo želim da izađem iz svega ovoga. Neću ništa da imam sa njim. Život sam mu dala. On je bio moje sve. Ja sam izgubila 19 godina života, jedne ljubavi nema više. Mene niko ne pita šta sam ja izgubila, moja deca su imala viziju savršene porodice. - govorila je ona pa je dodala:

Milica uputila otvoreno pismo

Pevačica ne krije koliko joj teško pada sve o čemu se priča i piše.

- Dragi moji, Naše dete ima tri dana, a ja sva tri dana prolazim kao kroz pravi pakao. Postoje trenuci u životu svake žene kada joj je potrebno samo jedno - mir. Da se oporavi. Da dođe sebi. Da u tišini upozna svoje dete. Meni ti trenuci nisu dati.

Nije prošlo ni tri dana od porođaja, a umesto da u tišini gledam našeg sina Bogdana i učim kako da budem majka, iz bolničke postelje prolazim kroz stres i pritisak kakav nijedna žena ne bi smela da doživi u tim trenucima. Taj pritisak je ostavio ozbiljne posledice po moje zdravlje sa kojima se i dalje borim.

Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka.

Moja stvarnost danas nisu ni price ni nagadjanja, već borba da budem dovoljno jaka da mogu da budem tu za dete. U svoj toj buci, retko ko se zapitao kako sam ja.

Razumeće me žene koje su rađale - jer znaju koliko je to težak, krhak i emotivan period, čak i kada imate mir. A ja ga nisam imala.

Od svoje petnaeste godine sam u javnosti i nikada se nisam skrivala iza laži. Mogla bih danas da kažem mnogo toga. Ali biram da verujem da vreme uvek pokaže šta je istina, a šta laž. I da svaka priča ima i drugu stranu onu koju ću ispričati kada budem spremna.

U ovom trenutku, moj jedini fokus je dete i oporavak. Sve ostalo, sve priče, tumačenja i neproverene informacije najiskrenije molim da se zaustave. Ne zbog mene. Već zbog jednog malog života koji tek počinje i koji zaslužuje mir. Hvala svima koji su pokazali razumevanje, toplinu i ljudskost.

