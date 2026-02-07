Saša Kovačević večeras drži treći koncert u Sava Centru: Elegantno izdanje pop zvezde, pevač od glave do pete u belom (VIDEO)

Saša Kovačević, regionalna pop zvezda, u decembru održao je dva solistička koncerta u Sava Centru, a zbog ogromnog interesovanja publike zakazao je i treće po redu druženje u Plavoj dvorani, koja je večeras ispunjena do poslednjeg mesta.

Kovačević će tokom višesatnog spektakla svojoj publici prirediti pravi audio-vizuelni užitak i otpevati svoje najveće hitove, a u Sava Centar stigao je vidno raspoložen.

Pevač je večeras posebno stilizovan, a za razliku od prethodnog puta, kada se pojavio u crnom elegantnom smokingu, ovaj put izbor je pao na belo odelo sa svetlo plavim detaljima, zahvaljujući čemu je pobrao komplimente na račun svog izgleda.

Autor: D. T.