AKTUELNO

Domaći

Jadna majka koja takvog sina odgoj! Jovana Jeremić brutalno o slučaju Milice Todorović i ocu deteta: Ne podržavam nešto što nije u skladu sa moralom...

Izvor: pink.rs/informer.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Milica Todorović, koja se porodila pre nekoliko dana, prolazi kroz pravu agoniju nakon što se saznalo da je sina rodila čoveku koji je oženjen, a sada je svoj sud o celokupnoj situaciji dala voditeljka Jovana Jeremić.

Domaću javnost uzburkala je potresna ispovest Lj. M., supruge oca Miličinog deteta, te pevačicu svi komentarišu na mrežama, a svoj stav ima i Jeremićeva.

Foto: TV Pink Printscreen

- Vi znate moj stav, da ja ne mogu da podržim nešto što nije u skladu sa moralom i to je moj stav. Meni je mnogo drago što se Milica ostvarila kao majka i čestitam joj rođenje sina, a u ovom slučaju nije kriva ni ona, ni žena oca Miličinog deteta. Milicu poznajem i volim, ne želim da se moje reči izvuku iz konteksta - rekla je Jovana.

pročitajte još

NOVA ŠOKANTNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ: Izgubila sam 19 godina života, život sam mu dala, sad živim u PAKLU

- Tu je kriv samo dotični gospodin, koji ne zna ili nije znao hoće li ili neće da se razvede. Ja čoveka ne poznajem, ali iz dela njegovih mogu da zaključim da je kukavica i pi*da koja nije odlučila da li će da ostavi ženu i da bude sa Milicom ili neće. Dozvolio je da u ovom momentu pate dve žene i troje dece. To je za mene slab muškarac, pi*da i kukavica. Jadna majka koja sina odgaji, odškoluje i vaspitava na takav način. On da je muško, znao bi šta hoće.

Foto: TV Pink Printscreen

Ona je komentarisala i izjave njegove žene.

- Koliko sam ja razumela, njegova žena hoće da se razvede, a on joj to ne dozvoljava. Svojim ponašanjem doveo je Milicu Todorović na stub srama, jer će biti okarakterisana kao žena koja raskućava brak, kao žena koja želi nasilnim putem da otme muškarca iz porodice. Tako svaki prosečan Srbin gleda, ali ko zna šta je on obećao. Njen greh je i greška što je ulazila u priču sa njim dok na papiru nije videla razvod braka, a onda dolazimo na ono moje, što nije na papiru, nije se dogodilo - zaključila je voditeljka ua Informer.

pročitajte još

SINOĆ JE SLAVIO ROÐENJE SINA, PA SE VRATIO KOD NAS KUĆI DA SPAVA! Čitajte nastavak ispovesti žene oca deteta Milice Todorović, otkrila sve detalje za

Autor: D. T.

#Milica Todorović

POVEZANE VESTI

Domaći

MI, KOJI JE LIČNO ZNAMO... Pevač razvezao jezik o Milici Todorović u jeku skandala: Ako hoćete da se ostrvite na nju, može, ali...

Domaći

Stigao buket crvenih ruža za Milicu Todorović: Prelepo cveće sa plavim plišanim medom iznenađenje za pevačicu

Domaći

OTKRIVENO KROZ ŠTA JE PEVAČICA PROLAZILA DEVET MESECI: Isplivali detalji o oženjenom dečku Milice Todorović, prijatelj sve obelodanio!

Domaći

Oglasio se pevač sa slavlja rođenja sina Milice Todorović: Otkrio sve detalje

Domaći

NE SPAVA NOĆU, VAMPIRIŠE: Pevačica otkrila detalje o trudnoći Milice Todorović

Domaći

Evo gde će Milica Todorović živeti sa bebom: Otkriveni detalji, a tek da čujete ko su joj komšije