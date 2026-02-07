Jadna majka koja takvog sina odgoj! Jovana Jeremić brutalno o slučaju Milice Todorović i ocu deteta: Ne podržavam nešto što nije u skladu sa moralom...

Pevačica Milica Todorović, koja se porodila pre nekoliko dana, prolazi kroz pravu agoniju nakon što se saznalo da je sina rodila čoveku koji je oženjen, a sada je svoj sud o celokupnoj situaciji dala voditeljka Jovana Jeremić.

Domaću javnost uzburkala je potresna ispovest Lj. M., supruge oca Miličinog deteta, te pevačicu svi komentarišu na mrežama, a svoj stav ima i Jeremićeva.

- Vi znate moj stav, da ja ne mogu da podržim nešto što nije u skladu sa moralom i to je moj stav. Meni je mnogo drago što se Milica ostvarila kao majka i čestitam joj rođenje sina, a u ovom slučaju nije kriva ni ona, ni žena oca Miličinog deteta. Milicu poznajem i volim, ne želim da se moje reči izvuku iz konteksta - rekla je Jovana.

- Tu je kriv samo dotični gospodin, koji ne zna ili nije znao hoće li ili neće da se razvede. Ja čoveka ne poznajem, ali iz dela njegovih mogu da zaključim da je kukavica i pi*da koja nije odlučila da li će da ostavi ženu i da bude sa Milicom ili neće. Dozvolio je da u ovom momentu pate dve žene i troje dece. To je za mene slab muškarac, pi*da i kukavica. Jadna majka koja sina odgaji, odškoluje i vaspitava na takav način. On da je muško, znao bi šta hoće.

Ona je komentarisala i izjave njegove žene.

- Koliko sam ja razumela, njegova žena hoće da se razvede, a on joj to ne dozvoljava. Svojim ponašanjem doveo je Milicu Todorović na stub srama, jer će biti okarakterisana kao žena koja raskućava brak, kao žena koja želi nasilnim putem da otme muškarca iz porodice. Tako svaki prosečan Srbin gleda, ali ko zna šta je on obećao. Njen greh je i greška što je ulazila u priču sa njim dok na papiru nije videla razvod braka, a onda dolazimo na ono moje, što nije na papiru, nije se dogodilo - zaključila je voditeljka ua Informer.

