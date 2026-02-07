Saša Kovačević o bivšoj snajki Milici Todorović: Čuli smo se, sad joj nije do...

Saša Kovačević večeras održava veliki koncert u srpskoj prestonici, a pred isti je govorio pred pripadnicima sedme sile o kolegama Zdravku Čoliću i Milici Todorović, koji su ovih dana u žiži interesovanja javnosti.

Saša se požalio da nije mnogo spavao pred koncert, te otkrio i razlog.

- Večeras će biti dobra energija, to uvek obećavam. Vrlo brzo ćete videti ko su gosti, kolege su tu. Nismo imali vremena da se bavimo produkcijom, sve je bilo u minut do 12. Iz tog razloga sam pod nekom tenzijom. Sinoć ništa nisam spavao kako treba, da l' je do adrenalina, il zato što je komšija pored bušio... Ne znam... Ceo dan mi je turbulentan. Arena je želja, što da ne, videćemo, sad je Sava Centar, eto. Arena ima neki drugačiji pristup, desiće se to - rekao je Saša Kovačević.

- Otac je bio ključan u mojoj karijeri, porodica generalno. Majka nije putovala sa mnom, on jeste. Tata je začetnik svega. Moja Zorana mi daje podršku, obasipa me ljubavlju. Kad su neki značajni datumi u pitanju, onda to još više dolazi do izražaja - kazao je potom Saša.

Prokomentarisao je informaciju da je na kuću Zdravka Čolića bačena bomba.

- Zdravko je bez mrlje u karijeri, to nije humano raditi bilo kome. Šta mi drugi da očekujemo kad se njemu tako nešto dešava? To je van svake etike. Svi mi moramo da živimo sa nekim stvarima, iskušenjima, svi mi koji smo u ovom poslu - zaključio je Kovačević.

Kovačević je privatno blizak sa Milicom Todorović, te se na krako dotakao njenog skandala koji trenutno trese estradu.

- Čuli smo se kad se porodila, razumem da joj sad nije do telefona. Smatram da joj u tom smislu treba pružiti podršku, jer ona je neko ko sad treba da živi te najlepše dane sa svojom bebom.

Autor: D. T.