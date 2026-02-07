AKTUELNO

Srpsku pevačicu bogati muž izveo iz porodilišta! Objavili prvu sliku sa bebom, ona ga ljubi, on ne skida osmeh

Izvor: pink.rs/telegraf.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Ina Gardijan i njen partner Danilo Jovanović postali su roditelji pre dva dana, 5. februara, kada je na svet došla ćerka Hana.

Danilo je na svom Instagram profilu podelio prvi emotivni trenutak porodice, objavivši fotografiju po izlasku iz porodilišta, koju je Ina takođe podelila na svojim društvenim mrežama.

Na slici, ponosni otac drži nosiljku u kojoj je mala Hana, dok Ina stoji pored njega sa dva prelepa buketa cveća, osmehujući se i uživajući u prvim dragocenim trenucima sa ćerkom i izabranikom.

Ovo je njihova prva porodična fotografija koja je odmah raznežila njihove pratioce. Podsetimo, Inino srce osvojio je zgodni Danilo Jovanović.

Dečko iz Srbije, koji se pre više od 10 godina preselio u Ameriku, od tada živi na relaciji. Neko vreme živeo je na Floridi, u Majamiju.

Iz bogate je porodice, voli putovanja i obišao je mnoge zemlje.

Autor: D .T.

#Ina Gardijan

