Karići upriličili gala svadbu, Jugoslav se odmah oglasio: 41. venčanje u porodici, ovo mora da je REKORD (FOTO)

Dragana Karić danas se udala za svog izabranika Stefana Čajića.

Čitava porodica Karić došla je na glamuroznu proslavu, a detalje sa svadbe je, između ostalih, podelio i biznismen Jugoslav Karić.

Danijela Karić, Draganina tetka, podelila je sliku sa crkvenog venčanja, na kojoj su mladenci. Ona je podelila emotivni trenutak kada su oni izgovorili sudbonosno "da" pred Bogom.

- Srećni bili zauvek! - napisala je uz emotikon crvenog srca.

Simon de Karić, Draganin stric, podelio je fotku para uz poruku: "Upravo venčani".

Jugoslav, drugi stric, podelio je fotografiju sestre Danijele i njenog muža Ivana Mileusnića dok su plesali.

- Kako je lako biti brat kad ti je sestra Danijela. Princeza - napisao je on, pa dodao:

- 41. venčanje u porodici Karić. Mora da je neki rekord.

Autor: D .T.