Otkriveni novi detalji napada na kuću Zdravka Čolića, ovako su mesecima reketirali ljude: Sumnja se da su uhapšeni deo vračarskog klana

Posle hapšenja Aleksandra A. zvanog Kravica počelo je masovno privođenje bombaša za koje se sumnja da su mesecima uznemiravali građane. Kako se sumnja, oni su deo iste kriminalne grupe čiji su članovi izvršili napad na kuću Zdravka Čolića 03. februara.

Kravica je na saslušanju delimično priznao navode iz naredbe o sprovođenju istrage. Kako se sumnja, oni su reketirali vlasnike restorana obećavajući im zaštitu od "vračarskog klana". Postoje dokazi da im je pretio i upozoravao ih da će ukoliko ne prihvate njihovu "zaštitu" i plate po 150.000 evra godišnje, imati "posla" sa "vračarskim klanom".

Pretnje su navodno upućivane porukama putem whatsapp aplikacije ili grupnim odlaskom do firmi i lokala oštećenih, gde su im pretili pored ostalog i rečima: "bićeš ubijen", "nema ko te spase", "proći ćeš kao Montoja"... "mafija ne preza ni od čega", te pretili paljenjem lokala.

Inače, komšinica Zdravka Čolića je otkrila kako su žena i ćerka slavnog pevača nakon što je bačena bomba na Čolinu kuću, uz isticanje da ne izlazi iz kuće jer ju je strah.

Podsetimo, tri osobe su uhapšene zbog sumnje da su 03.02.2026. godine u ranim jutarnjim časovima bacili bombu u kuću Zdravka Čolića na Dedinju. Napad su zabeležile sigurnosne kamere.

Uhapšeni P. S. (28) sumnjiči se da je sa Senadom M. (32) i Markom A. (koji su ranije privedeni) učestvovao u napadima koji su uznemirili prestonicu, uključujući i aktiviranje eksplozivne naprave u dvorištu kuće poznatog pevača Zdravka Čolića.

Do Dedinja su prvo stigli taksi vozilom, a zatim su koristili električni trotinet kako bi neprimetno prišli meti.

Autor: D. T.