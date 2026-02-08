Muvaju me i muškarci: Princ od Vranje šokirao sve priznanjem, pa opleo po estradi: Sve bi uradili za...

Princ od Vranje pojavio se na događaju koje su organizovale "Harem Girls" koje će se ove godine ponovo predstaviti na PZE.

Svojevremeno se šuškalo da Princ i one nisu u dobrim odnosima, o čemu je pevač sada govorio. On je istakao da ih je oduvek podržavao kao i one njega.

- Suštinski nikada nije postojala netrpeljivost ili "loš vajb" između mene i Harem Girls, mi smo o tome pričali. To je sve prošlost, glupostima i lažima se ne bavimo. Relativno sam nov na javnoj sceni, ušao sam prilično sa ružičastim naočarima. Mislio sam da su mi svi kolege i da treba međusobno da se podržavamo bezuslovno, ali vremenom naiđeš na svakakve stvari. Prvi put kada doživiš uspeh shvatiš koliko su neki ljudi sujetni i koliko ne mogu da podnesu tuđi uspeh - rekao je Princ od Vranje i otkrio kako se on nosio sa negativnim komentarima.

- Ne može da me uvredi laž, ali mislim da su ljudi spremni na razne gluposti. Internet i AI nose dosta toga sa sobom. Postoje ljudi koje žele uspeh šta god to bilo i mnogo njih bi svašta uradili da dobiju 5 minuta na televiziji, za njih je i loš marketing dobar.

"Muvaju me muškarci"

Pevač je priznao da mu se udvaraju i muškarci i žene, ali da je sada singl.

- Imam podršku LGBT populacije i pre učešća na Evroviziji, a naravno i nakon. Udvaraju mi se i muškarci i žene, mislim da je to normalno. Sada više žene, bilo je svega i svačega. Sve više žena, a ja singl - kroz smeh je rekao Princ od Vranje.

Autor: Nikola Žugić