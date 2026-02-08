Gledam kako mi kosa opada... Fatalna Srpkinja se javno obratila pratiocima, traži pomoć zbog ovog problema

Jovana Đorđević, jedna od najzgodnijih žena na srpskoj javnoj sceni, shvatila je da ima zdravstveni problem kada je gledala snimke sa jednog seta i videla da joj kosa više nije gusta kao što je nekada bila, a kada je uradila analize, videla je da je situacija alarmantna.

Jovana Đorđević se prvo obratila pratiocima na Instagramu i pitala da li se nekome dešava isto i zamolila za savet kako da reši problem.

- Da li je neka od vas imala problem sa kosom zbog niskog nivoa feritina? - napisala je ona zabrinuta na Instagramu, a onda otkrila i kako je došlo do toga da uradi analize.

- Već neko vreme primećujem da mi se dlaka stanjuje i opada. Dugo sam mislila da je to posledica korone, ali sam nedavno otkrila da nizak nivo feritina u krvi može imati veze sa tim (moj je na donjoj granici). Da li je neko imao slično iskustvo, i ako jeste, na koji način ste to regulisali? - pitala je ona pratioce na Instagramu.

Nakon toga je pokazala proces opadanja njene kose kroz godine.

- 2023. godine sam svela na minimum konzumaciju crvenog mesa i tada je već bila drastično tanja i ređa - napisala je ona, pa dodala:

- Nije sada ništa skandalozno, ali je definitivno znak za uzbunu.

Inače, feritin je ključni protein unutar ćelija koji skladišti gvožđe i predstavlja najpouzdaniji laboratorijski nalaz da otkrivanje koliko gvožđa imamo u rezervama u organizmu.

Doživela nesreću, bila sva u opekotinama

Jovana je 2012. godine na snimanju jednog spota upala u vodu čija je temperatura bila 90 stepeni. Zadobila opekotine na 60 odsto tela, a sada je kroz suze govorila o traumatičnom periodu oporavka.

- U 2012. godini kada sam imala nesreću koju sam imala dobila sam opekotine na 60 odsto tela, tada mi se promenio izgled i samopouzdanje. Sada mi nije žao, da se to nije desilo, verovatno ne bih upoznala Filipa i imala troje dece. Ja sam tu nesreću jedva preživela. Otkazivali su mi bubrezi i pluća, imala sam veliki rizik od infekcija. To je prvo što je doktorka rekla mojim roditeljima: "Spremite se na najgore jer je verovatnoća da vaša ćerka ovo preživi zaista mala". Kada sam izašla iz bolnice to je imalo veliku težinu jer sam shvatila da sam previše fokusirana na stvari koje me nigde neće dovesti, mnogo sam se izgledom opterećivala. Jedini period gde sam imala krizu identiteta je kada sam se vratila iz bolnice, došla sam kući bez kose, sa 10 kilograma manje i ljubičastom kožom - kroz suze je rekla Jovana u podkastu "Why so serious" i dodala:

- Teško mi je i danas da pričam o tome. Nisam mogla da se poistovetim sa osobom koju vidim u ogledalu. To je strašna stvar koja može ili da te slomi ili da te ojjača.

Autor: Nikola Žugić