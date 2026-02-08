MILICA TODOROVIĆ IZAŠLA IZ PORODILIŠTA! Evo ko je došao po nju, ovo su svi detalji!

Pevačica Milica Todorović porodila se trećeg februara i na svet donela sina Bogdana, a sinoć je sa bebom napustila porodilište. Kako saznajemo, oni su u subotu uveče izašli iz bolnice i otišli u svoj dom.

Kako saznaju domaći mediji, po Milicu je došla majka Jasmina koja je izašla iz bolnice i pravo se uputila ka porodilištu kako bi ćerki pomogla oko stvari.

Milica Todorović napustila porodilište

- Sve je bilo spremno za malog Bogdana. Sa majkom i sinom je došla kući i bila je presrećna kad su stigli - rekao je dobro upućen izvor za "Blic".

Majka operisala slepo crevo

Podsetimo, majka Milice Todorović pre nekoliko dana hitno je operisala slepo crevo. Kako se navodilo, ona i suprug Milan zbog toga nisu prisustvovali slavlju povodom rođenja unuka Bogdana.

- Nismo još, ali ćemo da slavimo. Ne znam kada tačno jer mi je žena u bolnici, pa kada izađe - rekao je Milan tada i dodao:

- Operisala je slepo crevo, imala je problem sa slepim crevom... Umalo da umre.

Oglasila se nakon skandala

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

Milica Todorović o muškarcu sa kojim ima dete

Milica Todorović o muškarcu sa kojim ima dete

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Autor: A.Anđić