Ovo je druga supruga otetog pevača: Nakon razvoda sa misicom, ona mu podarila nasledicu (FOTO)

Daniel Kajmakoski vodi porodičan život!

Jutros je javnost ostala šokirana vestima o otmici poznatog makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog koja se dogodila u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose domaći mediji, pevača je tokom noći u blizini Beton hale presrela grupa nepoznatih osoba, za koje se sumnja da su strani državljani.

Ovaj događaj posebno je uznemirio javnost jer je Daniel poslednjih godina bio poznat po povučenom načinu života. Posle težek perioda i povlačenja iz javnosti svoj mir je pronašao u Beogradu, gde živi od 2019. godine

Pop pevač Daniel Kajmakoski u braku je sa suprugom Marinom Kajmakoski, a nedavno je par dobio ćerkicu kojoj su dali ime Emilija. em svog Instagram profila Daniel neretko objavljuje fotografije sa svojom porodicom ističući koliko mu je njihova podrška bitna.

Pre braka sa Marinom, Daniel iza sebe ima brak sa 13 godina mlađom misicom Kristinom Dimitrijevskom.

