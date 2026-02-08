AKTUELNO

Domaći

Ovo je druga supruga otetog pevača: Nakon razvoda sa misicom, ona mu podarila nasledicu (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Daniel Kajmakoski vodi porodičan život!

Jutros je javnost ostala šokirana vestima o otmici poznatog makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog koja se dogodila u Beogradu.

Foto: Instagram.com

Prema nezvaničnim informacijama koje prenose domaći mediji, pevača je tokom noći u blizini Beton hale presrela grupa nepoznatih osoba, za koje se sumnja da su strani državljani.

Foto: Instagram.com

Ovaj događaj posebno je uznemirio javnost jer je Daniel poslednjih godina bio poznat po povučenom načinu života. Posle težek perioda i povlačenja iz javnosti svoj mir je pronašao u Beogradu, gde živi od 2019. godine

Pop pevač Daniel Kajmakoski u braku je sa suprugom Marinom Kajmakoski, a nedavno je par dobio ćerkicu kojoj su dali ime Emilija. em svog Instagram profila Daniel neretko objavljuje fotografije sa svojom porodicom ističući koliko mu je njihova podrška bitna.

Foto: Instagram.com

Pre braka sa Marinom, Daniel iza sebe ima brak sa 13 godina mlađom misicom Kristinom Dimitrijevskom.

Autor: A.Anđić

#Daniel Kajmakoski

#otet pevač

#supruga

POVEZANE VESTI

Hronika

Policija oslobodila otetog pevača Daniela Kajmakoskog!

Domaći

NA RAČUNU SAM IMALA NULU, MUŽ JE ZARAĐIVAO VIŠE OD MENE! Pevačica priznala ono što bi malo ko: Osećala sam se manje vrednom...

Domaći

Sat vremena pre otmice, Daniel imao nastup: Isplivale slike iz elitnog restorana (FOTO)

Domaći

NAKON DVA RAZVODA OD PEVAČA SLAVI 18 GODINA LJUBAVI! Svađe, pomirenja i buran odnos sa popularnim suprugom, a sad nikad srećnija (FOTO)

Domaći

Bio na Evroviziji i dva puta se ženio: Ovo je pevač koji je sinoć otet u Beogradu!

Domaći

BIO JE MALOLETAN KAD JE NAPRAVIO BUM! Pevač je sa 16 godina snimio HIT od kog i dan danas zarađuje!