Oteli ga i tražili mu 20 hiljada evra, a on je 25 hiljada poklonio samohranoj majci: Osvojio nagradu i dao je u humanitarne svrhe

Danijel Kajmakoski sinoć je otet u Beogradu, a kako su domaći mediji pisali, on je otet u Beton hali, a tom prilikom traženo mu je 20.000 evra.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i trazili 20 000 evra.

- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor Kurira.

Danijel se proslavio učešćem u raznim takmičenjima, a jedno od njih je bilo i takmičenje u kojem se poznati prerušavaju u velike zvezde. Pevač je tada učinio humano delo, pa je svoju nagradu od 25.000 evra uručio samohranoj majci sa dvoje dece.

Pevač je svojim talentom i bezbrojnim vokalnim mogućnostima došao do pobede i odneo nagradu od 25.000 evra.

On je tada nakon uručenja nagrade, otkrio koliko je dugo razmišljao, kome će ovaj novac najviše doprineti

"Pre svega hvala svima, produkciji, žiriju! Bila mi je velika čast što učestvujem! Hvala Bogu! Razmišljao sam mnogo kome bih mogao da poklonim novac. Teško je. Poslušao sam srce. Najpotrebnije je samohranoj majci dvoje dece, sina i ćerke, koja se bori da preživi jer oboje imaju istu bolest. Ona dolazi iz Kumanova, a treba joj 100.000 evra za operacije. Ja dajem četvrtinu, a ko god može da pomogne, neka se meni obrati", rekao je pobednik.

Autor: N.B.