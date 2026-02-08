AKTUELNO

Sat vremena pre otmice, Daniel imao nastup: Isplivale slike iz elitnog restorana (FOTO)

Izvor: Kurir, Foto: Instagram.com ||

Daniel Kajmakoski sinoć je otet u srpskoj prestonici, na lokaciji Beton hala, a sada su se pojavili snimci iz kluba u kom je pevao pevač pre same otmice. Elitini restoran nalazi se na mestu gde je otet Danijel, a taj restoran važi za najluksuzniji u Beogradu.

Kako se može videti na slikama, Daniel stoji na bini u crnom šljokičastom odelu i uživa u svom nastupu, ne sluteći sa čim će se suočiti kada siđe sa bine i krene kući.

Podsetimo, kako smo saznali, Daniel Kajmakoski je otet u kolima kod Beton hale.

Nepoznati izvršioci za kojima se traga vezali su ga i vozili u njegovom autu i trazili 20hiljada evra.

- Sumnja se da su u pitanju strani državljani, a ne isključuje se mogućnost da su u pitanju migranti. Otetog su vozili do Rume gde su, kada su pokušali da ih zaustave saobraćajci, udarili u bankinu, izašli iz vozila i pobegli - otkriva izvor Kurira.

Autor: N.B.

#Daniel Kajmakoski

#Otmica

#otet

#pevač

