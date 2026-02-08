Jezivi detalji drame Daniela Kajmakoskog: DVOJICA MU PRIŠLA SA NOŽEM I PIŠTOLJEM

Pevač Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem.

Naime, kako se saznaje, do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u Beton hali u kom je sinoć nastupao.

Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana, sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice.

Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stane vozilo u kom su bili otmičari i pevač, međutim oni to nisu uradili.

Negde u isto vreme kada je policija krenula u poteru za njima i prijatelj pevača je prijavio otmicu.

Kod Rume na skretanju su udarili u bankinu. Tada su otmičari počeli da beže od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Kako saznajemo, namera otmičara je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup.

I dalje se traga za otmičarima.



Autor: N.B.