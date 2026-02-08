AKTUELNO

U šoku sam, veliki stres... Oglasila se majka Danijela Kajmakoskog, otkrila u kakvom je stanju oteti pevač!

Nakon sudara sa bankinom kod Rume, otmičari su pobegli, ostavivši Kajmakoskog u vozilu. Policija traži otmičare, čiji je motiv navodno bio da traže otkup od njegove porodice.

Pevač Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem, a ovim povodom oglasila se njegova majka Ruža Kajmakoska za "Blic", koja je i dalje u šoku zbog situacije koja se desila sa njenim sinom.

Danielova majka Ruža, je za "Blic" bila vidno potresena zbog situacije koja se desila sa njegovim sinom.

- Hvala na pitanje. Čuli smo se. Važno da je živ, a da li je dobro rano je reći - rekla je ona, i dodala da je veliki stres za celu porodicu.

- U takvoj situaciji čovek najviše strepi za svoju decu. Ja sam u šoku - dodala je majka Daniela Kajmakoskog.

Prijatelj prijavio otmicu

Podsetimo, do incidenta je došlo kada je pevač izašao iz lokala u Beton hali u kom je sinoć nastupao.

Njemu su prišla dva, kako se pretpostavlja, strana državljana, sa nožem i pištoljem. Ugurali su ga u kola i vezali, a pojavio se i snimak otmice. Kako su pojačane kontrole vikendom, policija je u redovnoj kontroli dala znak da stane vozilo u kom su bili otmičari i pevač, međutim oni to nisu uradili.

Negde u isto vreme kada je policija krenula u poteru za njima i prijatelj pevača je prijavio otmicu. Kod Rume na skretanju su udarili u bankinu. Tada su otmičari počeli da beže od policije, a Daniel Kajmakoski je ostao u vozilu.

Kako saznajemo, namera otmičara je bila da zovu njegovu porodicu da traže otkup.

I dalje se traga za otmičarima.

