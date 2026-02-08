Čuvena pevačica pretukla ljubavnicu svog muža: Izvukla je iz kola u kojim je bila sa njim, nastao HAOS

Silvana Armenulić upamćena je kao jedna od najvećih muzičkih zvezda na ovim prostorima koja je ispod nežnog lica krila bolove i tugu.

Početkom sedamdesetih godina, tačnije tokom leta 1971, domaću javnost potresla je vest koja je u potpunosti odudarala od slike krhke, nežne Silvane kakvu su obožavaoci poznavali.

U novinama se pojavila informacija da je pevačica fizički napala ženu za koju se tvrdilo da je bila ljubavnica njenog supruga - tadašnju poštansku službenicu Leposavu Jankov.

Prema tadašnjim napisima, Silvana je navodno presrela muža dok se nalazio u automobilu sa Leposavom. Pratila ih je neko vreme, a potom svojim vozilom udarila u njegov automobil i primorala ih da se zaustave. Ono što je usledilo opisivano je dramatično i bez ulepšavanja - razjarena i povređena, Silvana je izašla iz kola, izvukla Leposavu napolje i fizički je napala. Posledice su bile teške: žena je zadobila ozbiljne povrede kičme, zbog kojih se, kako se tada navodilo, dugo lečila.

Sutradan, u bolnici „Dragiša Mišović“, Leposava Jankov dobila je zvanično lekarsko uverenje o teškim telesnim povredama - konkretno o povredi dva vratna pršljena. Protiv Silvane Armenulić pokrenut je krivični postupak, a slučaj je danima punio stupce tadašnje štampe.

Silvana se, sa druge strane, nije skrivala iza tišine. U izjavama koje su kasnije prenošene, govorila je otvoreno, bez uvijanja, iz pozicije žene koja se osećala izdano i poniženo.

„Ne volim da spominjem ime te žene koja pokušava da se reklamira napadajući mene. Zar joj nije dosta što je tri i po godine ulazila u moju kuću? Ja na koncert, ona u stan. Htela je i dete da mi uzme“, govorila je Silvana, ostavljajući jasno do znanja da se iza skandala krije dugogodišnja porodična drama, a ne trenutni ispad.

Danas, više od pola veka kasnije, na društvenim mrežama povremeno se pojavljuju isečci iz tadašnjih novina, pa čak i fotografija Leposave Jankov, što ovu priču ponovo vraća u fokus javnosti. Međutim, ono što ostaje van senzacionalizma jeste složen portret žene koja je, uprkos slavi i uspehu, bila ranjiva, emotivna i duboko povređena.

Silvana Armenulić nije bila samo glas tuge i ljubavi - bila je žena od krvi i mesa, sa svim slabostima, strahovima i lomovima koje je nosila daleko od bine. Njena prerana smrt u saobraćajnoj nesreći zauvek je prekinula mogućnost da sama ispriča svoju verziju života do kraja. Ostale su pesme, uspomene i priče koje, i kada su teške, svedoče o tome koliko je njen život bio daleko složeniji od slike koju je javnost volela da vidi.

