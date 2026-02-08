AKTUELNO

Hrabro se suočio sa kidnaperima: Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog nakon otmice, otkriveno u kakvom je stanju pevač

Pevač Daniel Kajmakoski sinoć je otet, a sve se odigralo u Beton hali, kada su mu, kako se pretpostavlja, prišla dva strana državljanina sa nožem i pištoljem.

Sinoć je u Beogradu otet Daniel Kajmakoski, a sada se i zvanično oglasio na zvaničkoj Fejsbuk stranici.

- Dragi prijatelji, vest da je Daniel Kajmakoski bio kidnapovan noćas u blizini Beton hale u Beogradu je tačna. Pričala sam malopre sa Danielom, dobro je. Posle noći provedene u policiji, sada je kući.

- Ono što možemo da potvrdimo je da policija traga za nepoznatim počiniocima koji su stranci, koji su ga vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 evra. Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi. Vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobegli.

- Daniel je posle toga bio nekoliko sati u policijskoj stanici. Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu - rekli su ispred njegovog PR tima.

Autor: N.B.

