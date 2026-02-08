Prišla su mu dvojica napadača: Mladen Mijatović otkrio detalje otmice Daniela Kajmakoskog, smatra da je napad na pevača bio planiran

U Premijeru - vikend specijal voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u program.

Nemanja je razgovarao sa novinarom Mladenom MIjatovićem koji je otkrio sve detalje o otmici Daniela Kajmakoskog:

- Ono što je najvažnije, Daniel, je živ i zdrav, a policija je uspela da razreši njegovu otmicu. On je imao nastup u jednom lokalu u Beton hali, njemu su nakon nastupa prišla dvojica maskiranih napadača sa nožem i vezali ga. Oni su ga ubacili u automobil,. na suvozačevo mesto. Kada su krenuli iz Beton hale, policija je krenula da zaustavi voziilo, radi rutinske kontrole, ali vozač nije stao, već je dao gas, te je krenula potera za njim. Automobil je krenuo na autoput Beograd - Šid, a policija je napravila barikadu kod Rume, gde je auto pod velikom brzinom udario u bankinu, sva sreća Daniel je dobro, bio je vezan selotejp trakom, a otmičari su pobegli - započeo je Mladen pa je dodao:

- Ono što smo saznali je da su otmičari pričali na lošem engleskom jeziku, a onda na turskom jeziku. Njemu su pretili pištoljem i rekli da mora da obezbedi 20 hiljada evra, te su mu pretili da imaju saučesnike ispred njegove kuće i porodice. Iskreno ja mislim da su oni znali ko je on. Moram da dodam da je policajcima automobil bio sumnjiv a oni nisu znali da se dešava otmica.

Nemanja je upitao Mladena i o bombi koja je bačena na kuću Zdravka Čolića:

- Napad sigurno nije slučajan, po mom mišljenju, sreća da niko nije povređen, ni Čola koji nije bio tu, ni njegova porodica, ima materijalne štete, ali hvala Bogu niko nije stradao. Veoma je važno napomenuti da je policija u roku od 48 sati uhapsila svu trojicu napadača, jedan je nabavio bombu, a druga dvojica su je bacili. - rekao je Mladen.

Autor: N.B.