RASTALI SMO SE OKO 2 JUTROS: Oglasio se Aleksa Jelić koji je nastupao sa Danielom Kajmakoskim pre otmice, evo šta je otkrio

Daniel Kajmakoski sinoć je otet u Karađorđevoj ulici u Beogradu, a drama se dogodila ispred kluba u kojem nastupa. Nešto malo pre otmice, sa njim je bio Aleksa Jelić koji se sada oglasio

- Jesmo nastupali, ali ja nemam nikakvih informacije, sem onog što i vi imate. Važno je da je čovek živ, zdrav, da je kako treba. To je najvažnije, a ostalo ne mogu da komentarišem - rekao je Aleksa Jelić, a na pitanje da li su se čuli dodao je:

- Ne, mi smo se rastali sinoć oko pola dva, dva i od tada nismo uspeli da se čujemo - naveo je on.

Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog

Nakon otmice, zvanično su se oglasili iz PR tima pevača koji su napisali kako se oseća danas nakon drame.

- Dragi prijatelji, vest da je Daniel Kajmakoski bio kidnapovan noćas u blizini Beton hale u Beogradu je tačna. Pričala sam malopre sa Danielom, dobro je. Posle noći provedene u policiji, sada je kući.

Ono što možemo da potvrdimo je da policija traga za nepoznatim počiniocima koji su stranci, koji su ga vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 evra. Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi. Vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobegli.

Daniel je posle toga bio nekoliko sati u policijskoj stanici. Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu - rekli su ispred njegovog PR tima.

