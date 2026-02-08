AKTUELNO

Domaći

RASTALI SMO SE OKO 2 JUTROS: Oglasio se Aleksa Jelić koji je nastupao sa Danielom Kajmakoskim pre otmice, evo šta je otkrio

Izvor: Pink.rs/Blic, Foto: TV Pink Printscreen/Instagram.com ||

Daniel Kajmakoski sinoć je otet u Karađorđevoj ulici u Beogradu, a drama se dogodila ispred kluba u kojem nastupa. Nešto malo pre otmice, sa njim je bio Aleksa Jelić koji se sada oglasio

- Jesmo nastupali, ali ja nemam nikakvih informacije, sem onog što i vi imate. Važno je da je čovek živ, zdrav, da je kako treba. To je najvažnije, a ostalo ne mogu da komentarišem - rekao je Aleksa Jelić, a na pitanje da li su se čuli dodao je:

- Ne, mi smo se rastali sinoć oko pola dva, dva i od tada nismo uspeli da se čujemo - naveo je on.

Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog

Nakon otmice, zvanično su se oglasili iz PR tima pevača koji su napisali kako se oseća danas nakon drame.

Foto: TV Pink Printscreen/Instagram.com

- Dragi prijatelji, vest da je Daniel Kajmakoski bio kidnapovan noćas u blizini Beton hale u Beogradu je tačna. Pričala sam malopre sa Danielom, dobro je. Posle noći provedene u policiji, sada je kući.

Ono što možemo da potvrdimo je da policija traga za nepoznatim počiniocima koji su stranci, koji su ga vezali i vozili u njegovom automobilu tražeći mu 20.000 evra. Vozili su prema Rumi, kada je saobraćajna policija pokušala da ih zaustavi. Vozilo je udarilo u bankinu, kidnaperi su izašli iz automobila i pobegli.

pročitajte još

DRAMATIČNI SNIMAK OTMICE DANIELA KAJMAKOSKOG! U belom 'volvou' su držali pevača dok ih je policija jurila kroz grad (VIDEO)

Daniel je posle toga bio nekoliko sati u policijskoj stanici. Od onog što sam čula od Daniela u kratkom razgovoru, čini mi se da se veoma smireno i hrabro suočio sa kidnaperima. Sada mu je potreban mir i u interesu policijske istrage neće davati izjave. Hvala od srca svim dobrim ljudima koji su se javili i brinu o njemu - rekli su ispred njegovog PR tima.

pročitajte još

U šoku sam, veliki stres... Oglasila se majka Danijela Kajmakoskog, otkrila u kakvom je stanju oteti pevač!

Autor: Pink.rs

#Aleksa Jelić

#Daniel Kajmakoski

#Otmica

#nastup

#oglašavanje

POVEZANE VESTI

Domaći

Sat vremena pre otmice, Daniel imao nastup: Isplivale slike iz elitnog restorana (FOTO)

Domaći

Hrabro se suočio sa kidnaperima: Oglasio se menadžment Daniela Kajmakoskog nakon otmice, otkriveno u kakvom je stanju pevač

Hronika

Policija oslobodila otetog pevača Daniela Kajmakoskog!

Domaći

Jezivi detalji drame Daniela Kajmakoskog: DVOJICA MU PRIŠLA SA NOŽEM I PIŠTOLJEM

Domaći

ISPLIVAO RAZLOG POVLAČENJA IZ MEDIJA: Pevač koji je sinoć OTET u Beogradu, nedavno govorio kroz šta je sve prolazio!

Domaći

Oteli ga i tražili mu 20 hiljada evra, a on je 25 hiljada poklonio samohranoj majci: Osvojio nagradu i dao je u humanitarne svrhe