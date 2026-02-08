I nju su tipovali! Pevačica otkrila kakav pakao je preživela devedesetih, pa priznala da je verovala ljudima koji su joj uzeli sve što su mogli: Muž mi je bio bolestan, a oni su...

U Premijeru - vikend specijal voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u progoram.

Nemanja je razgovarao sa Elmom Sinanović, a na samom startu je komentarisala otmicu Daniela Kajmakovskog:

- To su strašne stvari, ne znam šta se ovo dešava - rekla je Elma pa se prisetila šta se desilo pre dvadeset godina:

- Bio je početak 1997. godine, mi smo kupila stan u Beogradu, ja treba da se porodim, ja kupovala stvari, i jedno jutro je moja suprug izašao iz stana i nije našao auto. Dva puta su nam ukrali automobile, mercedese, ali eto kupili smo još bolje. Imala sam i situaciju da su mi kućni prijatelji oteli firmu, na prevaru su mi uzeli firmu, dali mi da potpišem punomoćje. Ja sam verovala, ali verujem u pravdu, da će sve biti u redu - rekla je Elma.

- Ti imaš lava, tebi niko ne može ništa - rekao je Nemanja.

- Nemam ja, ima moja ćerka - dodala je Elma, koja se osvrnula i na napad na vilu ZDravka Čolića:

- Videla sam sve, to je strašno, žao mi je što to čujem, ja Čolu obožavam, divim mu se, on je najveća zvezda, ali eto dešava se i najboljima. Moram da kažem da ja nemam obezbeđenje, niti mi treba, ako bude trebalo biće ga.- rekla je Elma i otkrila kako napraduje nov album:

- Album se krčka, sprema se uveliko, biće tu svega.

Autor: N.B.