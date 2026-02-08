I ja sam se ženio dva puta: Miloš Bojanić pecnuo kolege koje su letovale kod njega, a onda se osvrnuo na Milicu Todorović

Imao šta da kaže!

Domaći mediji sreli su Miloša Bojanića na aerodromu, pa su odmah iskoristili priliku da ga pitaju da li je upućen u priču koja se trenutno dešava u životu Milice Todorović.

- Ona je moja ljubimica. Sve je to normalno, i ja sam se ženio dva puta, kakve veze ima. To je sve za ljude, mnogo je volim, i želim joj svu sreću, da joj sinčić bude živ i zdrav - rekao je Bojanić, ističući da Milica ne treba da se objašnjava, kao i da će izaći jača iz ove situacije.

- Nema ona šta da izlazi, već je izašla iz svega, rodila je sina, ko hoće s njom - hoće, ko neće - ima ko hoće, nije to više kao nekada - dodao je.

Miloš je najavio i nove muzičke projekte.

- Spremam novu pesmu, očekujem za koji dan da je plasiram, biće nešto ludo. Takođe, i Mikica je spremio dve pesme - rekao je Bojanić.

Osvrnuo se na sezonu u Crnoj Gori, gde izdaje apartmane, te okrio da li je bio neko sa estrade. U svojoj izjavi malo ih je "pecnuo", moglo bi se reći.

- Bilo je fenomenalno. Slabije su bili ljudi sa estrade, oni su sada svi bogati, imaju apartmane, jahte - rekao je Miloš za Telegraf.

Autor: N.B.