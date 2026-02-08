AKTUELNO

Bože dragi: Tea Tairović ostaila u šoku nakon što je saznala da joj je kolega otet, izustila samo jedno

Mlada muzička zvezda, Tea Tairović kao i svakog vikenda, pa tako i ovog našla se na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu. Tea je kao i obično bila sa svojim suprugom, a na sebi je imala dugu braon bundu, naočare i kosu vezanu u rep.

Pri izlasku sa aerodroma, novinari su je upitali da li je čula za incident, da je njen kolega Daniel Kajmakoski sinoć otet u Beogradu, a Tea je ovom informacijom bila šokirana

- Molim? Jel ovo neka šala? Isključen mi je telefon i uopšte nisam videla šta se dešava. Joj, Bože dragi- rekla je pevačica za Telegraf, a kada su joj novinari objasnili kako je izgledala otmica, kao i kako se pevač spasio, Tea je bila potpuno zbunjena.

Usledilo je pitanje i da li se ona plaši za svoju bezbednost

- Ma daleko bilo, daleko bilo - ponavljala je Tairovićeva, a onda je usledio komentar novinara da ona nema čega da se boji jer ima supruga pored sebe i to kakvog, pa se ovaj razgovor završio osmesima.

