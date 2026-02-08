Ova godina će biti u mom znaku: Boban Rajović o karijeri, novim pesmama, pa otkrio kako je čestitao Milici Todorović rođenje sina, jedna stvar sve nasmejala

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru vikend specijal.

Katarina je razgovarala sa pevačem Bobanom Rajovićem koji je otkrio da da sprema nove pesme u studiju.

- Sada radimao neke pesme i iskreno toliko sam zadovoljan sa ponudom pesama, ali ima jako dobrih pesama, da će biti dosta hitova, a ima jedna pesma koja je meni super i stalno je sluša, mislim da će se zvati Etapa. - rekao je Boban pa se osvrnuo na turneju u Americi:

- Bili smo na više mesta, bili smo u Majamiju, bila je sjajna serija koncerata, malo bili na Bahmima i bilo je dobro. Jako sam srećan da sam osvanuo na Tajms skveru, ma od mene očekujte neočekivano. U ovoj novoj pesmi Etapa, se kaže kao da mi je dvadeset tek, a ova 2026. će biti u znaku Bobana Rajovića.

Boban je otkrio da je čestitao Milici rođenje sina:

- Čestitao sam joj preko telefona, poslao sam joj poruku, a pored toga čestitao sam još jednoj koleginici Milici greškom, ali nek su svi živi i zdravi - rekao je Boban.-

Autor: N.B.