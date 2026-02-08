UŽASNO JE, LJUDI STANITE: Aleksandra Mladenović o zdravstvenom problemu, otkrila da je Milici Todorović poručila da je uz nju, a evo šta kaže za otmicu Daniela Kajmakoskog

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal.

Naime, Nemanja je razgovarao sa pevačicom Aleksandrom Mladenović, koja je na samom startu razgovara otkrila kako se oseća:

- Nisam bila loše, ali sam imala zdravstvenih poteškoća. Godinama sam oglagala operaciju krajnika, i sada je došlo do toga da mora. Moj otac je to operisao sa pet godina, a ja sam starija i to je teško, ali sada sam bolje, iskreno, ali bila sam na velikoj dozi lekova za bolove. Svi su bili oko mene, mama, moja porodica da mi pomognu, ali nisam mogla da pevam i da pričam. - rekla je Aleksandra pa je dodala:

- Ja stvarno vodim računa o mom glasu i glasnim žicama, tako da sada lagano se vraćam.

Nemanja je zapazio prsten na Aleksandrinoj ruci, pa ju je upitao šta je to:

- To je prsten, počastila sam sama sebe, moram da kažem da ne bežim od braka, i volela bih da imam pravi brak, da ne dođe do razvoda. - rekla je Aleksandra pa se dotakla bombe koje je bačena na kuću Zdravkla Čolića:

- To je meni strašno, iskreno sva sreća da niko nije povređen. Moram da kažem da ima dosta problema na estradi, moram da kažem da na mene nema ko prst da uperi, ja sam čista, iako ima targetiranja.

Aleksandra je čestitala javno Milici Todorović rođenje sina:

- Nek su živi i zdravi i Milica i sin, mi smo se čule, ali moram da kažem da ne terba da se sudi nikome, takođe ono sarbej nasilje, koje se pojaviljje i kojeg ima previše, koje sam i ja prošla, imalo je tu svega, ali niko ne zna kakvu ko bitku vodi i kakvu ko ima muku kući, ne treba ursnisati ljuude po društvenim mrežama, a mnogi su u problemu - rekla je Aleksandra pa se osvrnula na otmicu Daniela Kajmakovskog:

- Ja sam u šoki, da li je moguće da se to desiu centru grada, to nije normalno baš. Ne znam dečka ali nadam se da je dobro - rekla je Aleksandra.

Autor: N.B.