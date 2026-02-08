I od njega sam naučio nešto: Kristijan progovorio o roditeljstvu, otkrio da su on i Kristina u nikad većoj ljubavi

Reporterka Katarina Rogojević se uključila uživo u Premijeru vikend specijal.

Katarina je razgovarala sa Kristijanom Golubovićem koji je juče proslavio rođendan svog sina:

- Dve godine, naših živaca, našeg truda. Moram da kažem da su mi pre neke stvari smetale, a sada su mi neke stvari normalne, to su mala deca, iskreno. Shvatio sam da najmanje biće na svetu, vas nauči nešto novo, a ne dete, koje volite najviše na svetu. - rekao je Kristijan pa je dodao:

- Kristina i ja smo kosmički vezani, ona je mlađa, ja sam stariji, ona je divlja, a mi smo imali razirice, slomila se vaza, ali smo napravili novu i sada smo još jači i boljih. Imamo mi mnogo planova za dalje, a sada iskreno pre neki dan mi je rekla da radi ili da je na terenu, pa ja moram na pijacu.

- MI spremamo neko iznenađenje, biće veoma zanimljivo, videćete sve nešto kao rijaliti gfe ćrte nas pratiti iz minuta u minut - rekao je Kristijan.

Autor: N.B.