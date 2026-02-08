AKTUELNO

Oženjeni dečko Milice Todorović poslao trubače da joj sviraju pod prozorom?! Komšije u šoku

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara i na svet donela sina Bogdana, kojeg je dobila sa oženjenim muškarcem.

Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište, kako pišu domaći mediji, i vratila se kući, a po nju je došla majka Jasmina kako bi joj pomogla oko stvari.

Kako navode stanari, danas su se ispred pevačicine zgrade pojavili trubači i odsvirali desetak pesama.

- Bilo je potpuno neočekivano, ljudi su izlazili na prozore da vide šta se dešava. Svi su naravno pomislili da je muzika za Milicu - rekao je jedan od komšija.

- Trubači su stajali ispred ulaza i svirali, bili su vrlo elegantni. Atmosfera je bila baš vesela, mnogi su snimali i gledali - dodala je druga stanarka.

Iako to nije zvanično potvrđeno, navodno je reč o iznenađenju koje je poslao njen partner povodom rođenja sina.

Inače kako smo već pisali, otac deteta Milice Todorović je 19 godina u braku i ima već dva sina, a ispovest njegove supruge pročitajte u nastavku.

ŠOKANTNA ISPOVEST! Supruga oca deteta Milice Todorović otvorila dušu o pevačici, otkrila kako su se upoznale i šta joj je rekla, pa priznala da li će

NOVA ŠOKANTNA ISPOVEST ŽENE OCA DETETA MILICE TODOROVIĆ: Izgubila sam 19 godina života, život sam mu dala, sad živim u PAKLU

