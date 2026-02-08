Ne zanima me šta ko misli: Bane Mojićević otkrio da li bi se ponovo oženio, pa javno čestitao Milici Todorović rođenje sina

Voditelj i reporter Nemanja Vujičić se uključio uživo u Premijeru vikend specijal.

Nemanja je razgovarao sa pevačem Banetom Mojićevićem koji je otkrio kako se oseća:

- Sve je dobro, u svom sam koloseku i privatnom i poslovnom, sve ide lepo - rekao je Bane pa je otkrio da li je i dalje zaljubljen:

- Jesam, sve je dobro, danas je problem kada je emotivni odnos na javnoj sceni, treba da bude na privatnoj sceni, a ja sam zbog toga doneo odluke i promenio neke stvari.

- Da li bi se ponovo oženio? - upitao je Nemanja.

- Ne znam, mislim papair mi neće ništa promeniti, ali mi smo naučeni da je bitno šta ko misli o nama, doduše to kod mene nije tako, a danas je meni bitno kako se ja osećam.

Bane se osvrnuo na to što su Aleksandra Bursać i Milica Todoorvić postale majke:

- Javno im čestitam, i nek uživaju u tome, to je divno - rekao je Bane pa se osvrnuo na otmicu Daniela Kajmakoskog:

- To je prestrašno, iskreno ne plašim se za svoju bezbedbnost, ni za bezbednost svoje porodice, ali eto dešava se svima, nadam se da je Daniel dobro - rekao je Bane pa se dotakao novog albuma:

- Sprema se sve lepo, moram da kažem da će biti dobrih pesama, dueta, sa koleginicama i sa jednim kolegom.

Autor: N.B.