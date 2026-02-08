AKTUELNO

Domaći

ŽENA MARKA BULATA POSTALA BAKA! Veselje u domu pevača: Naslednica njegove supruge podelila prvu sliku sa bebom! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Tik Tak ||

Ćerka Marije Bulat, žene Marka Bulata, se porodila i postala mama.

Sofija Bulat, ćerka Marije Bulat iz prvog braka, danas se porodila, a srećne vesti je podelila na svom Instagram nalogu. Naime, ona je objavio fotografiju iz porodilišta, gde pozira sa bebom, a osmeh ne skida sa lica.

Ona je uz objavu napisala: 

- Hvala ti, Bože!

Foto: Instagram.com

Marija Bulat u nesvakidašnjem izdanju

Marko Bulat nedavno se pojavio sa suprugom Marijom i decom u jednom beogradskom tržnom centru, gde je predstavio novi projekat. Svi prisutni nisu skidali pogled sa njegove supruge koja nikad bolje nije izgledala. 

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon svih zdravstvenih problema Marija se pojavila u javnosti i zablistala na pomenutom događaju. Marija je na promociju svog supruga došla u ultra kratkom miniću, popularnijem kao koledž-minić, u stiklama koje su još izdužile njene zategnute noge i džemperu.

Autor: M.K.

#BAKA

#Marko Bulat

#Veselje

#ćerka

#Žena

