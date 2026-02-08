AKTUELNO

Domaći

NJOJ I BEBI JE POTREBNA SNAGA I MIR! Poznata pevačica progovorila: Prolazi kroz nimalo prijatnu situaciju...

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pevačica Milica Todorović pre nekoliko dana se porodila i na svet donela sina Bogdana.

Sada se oglasila njena koleginica i prijateljica Emina Jahović koja se čula sa njom tokom teškog perioda kroz koji pevačica prolazi otkako je supruga Bogdanovog oca izašla u javnost.

Emina je rekla da joj je žao zbog teškog perioda kroz koji prolazi Milica.

- Milica je trenutno, još uvek, u postpartalnom periodu i njoj i bebi je potrebna snaga i mir. Žao mi je što prolazi kroz ovu ni malo prijatnu situaciju - rekla je ona u emisiji "Ekskluzivno" i dodala:

- Tu sam za nju kao koleginica i prijatelj.

Foto: TV Pink Printscreen

Milica izašla iz porodilišta

Podsetimo, Milica je sinoć sa bebom napustila porodilište. Kako je "Blic" saznao, po Milicu je došla majka Jasmina koja je izašla iz bolnice i pravo se uputila ka porodilištu kako bi ćerki pomogla oko stvari.

- Sve je bilo spremno za malog Bogdana. Sa majkom i sinom je došla kući i bila je presrećna kad su stigli - rekao je dobro upućen izvor za "Blic".

Milica: "Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne"

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

Foto: Pink.rs, Privatna arhiva

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.

Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.

Autor: M.K.

#Emina Jahović

#Milica Todorović

#Prijateljica

#bogdan

#pevačica

#sin

POVEZANE VESTI

Domaći

Oženjeni dečko Milice Todorović poslao trubače da joj sviraju pod prozorom?! Komšije u šoku

Domaći

MI, KOJI JE LIČNO ZNAMO... Pevač razvezao jezik o Milici Todorović u jeku skandala: Ako hoćete da se ostrvite na nju, može, ali...

Domaći

MILICA TODOROVIĆ IZAŠLA IZ PORODILIŠTA! Evo ko je došao po nju, ovo su svi detalji!

Domaći

Evo kako izgleda 12 dana nakon porođaja: Naša pevačica šokirala sve, komentari samo pljušte (FOTO)

Domaći

Veljko Ražnatović došao u porodilište po Bogdanu i sina sa OVIM u rukama! Privukao pažnju JEDNIM DETALJEM od 1.600 evra, nastavio tradiciju posle Želj

Domaći

PRVA FOTOGRAFIJA MILICE VELIČKOVIĆ I BEBE: Raznežila javnost ovim prizorom, posvetila joj JAKE stihove (FOTO)