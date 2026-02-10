AKTUELNO

ANICA GRLI I LJUBI RISTOVSKOG NASRED KAFANE! Glumac u provodu sa 39 godina mlađom devojkom: Ona zaigrala dok dok on peva čuveni hit (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nakon razvoda od Danice Ristovski, Lazar Ristovski je sreću pronašao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić koja se takođe bavi glumom.

Ona na mrežama neretko deli trenutke iz njihovog zajedničkog života i pokazuje kako izgleda njihov odnos uprkos velikoj razlici u godinama.

Anica Lazić je sada pokazala kako se provode na Zlatiboru, a Lazara je usnimio dok sa muzičarima izvodi pesmu "Mesečina" koja je obeležila film "Podzemlje" u kojem je Ristovski odigrao jednu od najzapaženijih uloga tokom karijere.

Anica je u jednom trenutku zagrlila i poljubila Lazara, a potom su za refren zajedno zaigrali.

Iako je u početku isticala da joj je smetalo što je njihova veza bila pod budnim okom javnosti, Anica više ne krije koliko su srećni i na svojim mrežama deli trenutke sa zajedničkih putovanja, te je nedavno pokazala kako su se proveli u Milanu.

Anica o njihovom upoznavanju

Inače, veza Anice i Lazara od samog početka intrigira javnost, a Anica je jednom prilikom otkrila kako su se ona i Lazar upoznali.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona tada i dodala da se u početku teško nosila sa teretom pritiskom javnosti.

Autor: M.K.

#Anica Lazić

#Devojka

#Lazar Ristovski

#Provod

#glumac

#kafana

