POŠTO NISAM VIDELA SVOJU ĆERKU, NE ZNAM KAKVA JE: Šok priznanje Lepe Brene, otkrila nepoznate detalje iz života

Izvor: Pink.rs, Story.hr, Foto: TV Pink Printscreen ||

Muzička zvezda Lepa Brena ima bogatu karijeru i neprevaziđeni uspeh, zbog kog je njen privatni život često ispaštao, a zbog napornih turneja, nastupa i snimanja ga nekada gotovo nije ni imala.

Lepa Brena je svojevremeno imala krizne trenutke kada je pomislila da okači mikrofon o klin i nastavi da živi daleko od javne scene. Kako je istakla, susret sa proročicom babom Vangom je tada bio ključan i on je sve promenio. Brena je u razgovoru sa njom dobila potvrdu da je rođena za zvezdu.

Nekoliko meseci kasnije održan je veliki koncert na stadionu "Vasil Levski" u Sofiji, kada se došla helikopterom i pevala pred 122.000 ljudi.

- Godinu dana pre čuvenog skoka iz helikoptera u Sofiji imala sam turneju gde sam i sletela na stadion. Pokupe te pored vile, odvezu na mesto gde držiš koncert i vrate nazad - rekla je pevačica, pa nastavila:

- Inače, Bugari su me zamolili da odem kod čuvene proročice Vange. Malo sam se uplašila jer nisam imala potrebu za takvim sastankom. Plašila sam se svega toga jer je bila poznata i prava vidovnjakinja. Onda sam, uz odobrenje bugarske državne službe, otišla da je vidim. Rekla mi je da ću još dugo pevati, da ću napraviti zgradu u kojoj će biti mnogo pevača i da ću sarađivati sa njima. Da ću se udati za čoveka u belom. Mislila sam u sebi... Šta ako je doktor, pekar ili farmaceut? (smeh). Tada sam bila žena koja nije razmišljala o braku, karijera mi je bila na prvom mestu. Vanga mi je otkrila da ću imati mušku decu i da nikada neću roditi devojčicu - rekla je Lepa Brena.

Brena o majčinstvu

Na novinarsko pitanje da li se kaje što nema ćerku odgovorila je:

- Nije mi žao... Kad imaš mušku decu... Bilo bi mi žao da ih nemam, jer su moji, jer ih volim. Kada majka voli svoju decu, to je smisao života i večna ljubav, a pošto ja nisam videla svoju ćerku... jednostavno ne znam kakva je (smeh). Nemam zbog čega da žalim.

- Pa imaću snaje. Imam prelepu i fantastičnu snaju Aleksandru Prijović. Šta sve lepše može čovek da poželi? Samo neka ostane kako jeste. Imam još dva sina, pa čekam njihov izbor i nadam se da će to biti nešto što će odgovarati prvo njima, a onda i meni - rekla je Lepa Brena.

Autor: M.K.

