BUDALA MISLI DA VARA TEBE... Darko Lazić podigao prašinu ovim rečima: Svi se pitaju kome se obratio (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Pevač Darko Lazić ponovo je zaintrigirao javnost najnovijom objavom na društvenim mrežama.

Kratka, ali snažna poruka koju je podelio izazvala je brojne komentare i spekulacije, a mnogi se pitaju kome je zapravo bila namenjena. Ovoga puta, Darko je uspeo da dodatno zagolica maštu javnosti.

"Ponekad jednostavno moraš da odigraš ulogu budale, kako bi prevario budalu koja misli da vara tebe", napisao je pevač.

Foto: Instagram.com

"Kada sam obnovila ljubav sa Darkom, krenulo je da se "čeprka" po mojoj prošlosti"

Podsetimo, Katarina Lazić, supruga Darka Lazića, kada je stupila u vezu sa pevačem i dalje je nosila burmu od prethodnog muža što je izazvalo mnoštvo komentara.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

- Kada sam obnovila ljubav sa Darkom, krenulo je da se "čeprka" po mojoj prošlosti, a tada sam na Instagramu još uvek imala fotografije na kojima sam nosila burmu. Tako da se pisalo da se zabavljam sa Darkom, a da sam još u braku. To nije istina, recimo da je to bio neki međuperiod - rekla je tada ona, pa otkrila da li ima ljubomore u braku sa Darkom.

Autor: M.K.

