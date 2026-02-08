20 DANA NAKON SMRTI ROĐENOG BRATA SAM MORAO DA PEVAM: Bolno priznanje Dženana Lončarevića o porodičnoj tragediji

AKTUELNO

Pevač Dženan Lončarević 2008. godine doživeo je porodičnu tragediju kada mu je preminuo rođeni brat.

Jednom prilikom smogao je snage da progovori o bolnoj temi i istakao da je morao da održi nastup nekoliko dana nakon što je izgubio brata.

- Reći ću vam jedan detalj koji su neki ljudi protumačili pogrešno, ali samo ja znam koliko sam u tom trenutku morao da pobedim sebe. Jedne novogodišnje noći morao sam da izađem na binu naizgled srećan, nasmejan i odlično raspoložen. Morao sam da pevam cele noći i da napravim odličnu atmosferu - ispričao je pevač svojevremeno.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

- Nepunih dvadeset dana pre toga izgubio sam rođenog brata, ali nisam mogao da otkažem nastup i nisam želeo da izneverim ljude koji su očekivali odličan doček Nove godine - izjavio je jednom prilikom Dženan i tada dodao:

- Kažu da je bilo fenomenalno, ali niko nije znao da sam morao osmehom da prikrijem ogromnu, neizdrživu bol. Retko govorim o tome, retko se i prisećam te noći, ali znam da posle nje mnogo toga više nije bilo isto - govorio je Lončarević.

Posvetio mu pesmuInače, malo ko zna da je Lončarević pokojnom bratu posvetio pesmu "Strah me da te sanjam", koja se našla na njegovom albumu iz 2009. godine, godinu dana nakon njegove smrti.

