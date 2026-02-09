AKTUELNO

Ćerka Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija kupila nekretninu u Emiratima, pa se odmah pohvalila u kojoj zgradi će živeti (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Silvija Đogani, naslednica Slađe Delibašić i Đoleta Đoganija, mnogo puta je isticala da joj je majka za života sve obezbedila i da nikada nije oskudevala. Sada se pohvalila da je kupila stan u Dubaiju.

Silvija Đogani je objavila na društvenim mrežama da se u Emiratima na nju vodi nekretnina, a onda pokazala i gde je trgovala ovu nepokretnu imovinu.

- Moj prvi stan u Dubaiju - napisala je ona.

Foto: Instagram.com

Reč je o višespratnici sa koje se pruža neverovatan pogled, a onda je usnimila i okolinu u kojoj će provoditi dosta vremena.

Foto: Instagram.com

Silvija: "Imala sam glisere, jahte i automobile od 300.000 evra"

Silvija je još kao tinejdžerka razvila ljubav prema vožnji, a zahvaljujući mami Slađi Delibašić imala je mogućnost da proba sve što poželi.

- Nikada mi novac nije bio važan, ali istina je da lepo živim. Mama mi u mojim tinejdžerskim danima davala da vozim sve njene automobile. Ne postoji auto koji nisam vozila, to su bili skupi i brzi automobili od 200.000 – 300.000 evra, a i više. Imala sam glisere, jahte, ali nikada nisam bila uobražena - rekla je, pa dodala:

Foto: Instagram.com

- Definitivno sve ide iz porodice, jako je važno kako neko vaspitava svoje dete i da ga uči pravim vrednostima, mislim da je to ključno. Eto, sve znam da vozim i nema šta nisam probala, čak sam imala prilike da vidim i budem u kabini aviona, tako da mi ni to nije nešto nepoznato - ispričala je ćerka Slađe i Đoleta Đoganija.

Autor: M.K.

