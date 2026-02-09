JAO SINE, KAKO SI LEPA, LIČIŠ NA... Trudna Edita se oglasila novom objavom: Srela baku na Kališu, a ona je uporedila sa poznatom glumicom (FOTO)

Pevačica Edita Aradinović, koja trenutno uživa u trudnoći, podelila je na društvenim mrežama simpatičnu anegdotu koja je odmah privukla pažnju njenih pratilaca.

Naime, Edita Aradinović je ispričala susret koji je imala tokom šetnje Kalemegdanom, a komentar jedne bake ju je i nasmejao i raznežio. Baka je Editu uporedila sa našom poznatom glumicom Lidijom Vukićević.

- Sretnem baku na Kališu danas koja mi kaže “jao sine kako si lepa ličiš na Lidiju Vukićević iz mlađih dana, eto šta je priroda, danas sve operisane, stavljaju one silikone, ja bih to sve pobila - reko “isto bako, slažem se sa vama, to sve stoka”… baš je bio lep dan - napisala je pevačica.

Šuška se da otac Editinog deteta ima novu devojku

Kako pišu domaći mediji, on je navodno svega nekoliko dana nakon raskida sa pevačicom, viđen u društvu nove izabranice.Kako prenose mediji, nova partnerka Nenada Stevića je navodno iz Novog Sada. Njih dvoje, prema tvrdnjama izvora za Kurir, trenutno kriju vezu od očiju javnosti.

Interesantno je da je Nenad Stević vest o raskidu podelio sa najbližim prijateljima dok je boravio na Tajlandu, putovanju na koje Edita Aradinović nije išla.

Autor: M.K.