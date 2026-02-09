AKTUELNO

Domaći

JAO SINE, KAKO SI LEPA, LIČIŠ NA... Trudna Edita se oglasila novom objavom: Srela baku na Kališu, a ona je uporedila sa poznatom glumicom (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Pevačica Edita Aradinović, koja trenutno uživa u trudnoći, podelila je na društvenim mrežama simpatičnu anegdotu koja je odmah privukla pažnju njenih pratilaca.

Naime, Edita Aradinović je ispričala susret koji je imala tokom šetnje Kalemegdanom, a komentar jedne bake ju je i nasmejao i raznežio. Baka je Editu uporedila sa našom poznatom glumicom Lidijom Vukićević.

- Sretnem baku na Kališu danas koja mi kaže “jao sine kako si lepa ličiš na Lidiju Vukićević iz mlađih dana, eto šta je priroda, danas sve operisane, stavljaju one silikone, ja bih to sve pobila - reko “isto bako, slažem se sa vama, to sve stoka”… baš je bio lep dan - napisala je pevačica.

Šuška se da otac Editinog deteta ima novu devojku

Kako pišu domaći mediji, on je navodno svega nekoliko dana nakon raskida sa pevačicom, viđen u društvu nove izabranice.Kako prenose mediji, nova partnerka Nenada Stevića je navodno iz Novog Sada. Njih dvoje, prema tvrdnjama izvora za Kurir, trenutno kriju vezu od očiju javnosti.

Interesantno je da je Nenad Stević vest o raskidu podelio sa najbližim prijateljima dok je boravio na Tajlandu, putovanju na koje Edita Aradinović nije išla.

Autor: M.K.

#Edita Aradinović

#Lidija Vukićević

#Trudna

#glumica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Bila sam KAPETAN KUKA: Edita blista u trudnoći, a da li se sećate kako je izgledala na početku karijere, evo šta je sve promenila na sebi

Domaći

SAMO JOŠ VODU U KOLENIMA NEMAM! Oglasila se trudna Edita Aradinović: Evo kako provodi dane u drugom stanju i kako izgleda (FOTO)

Domaći

Evo kako je njena majka reagovala kada joj je rekla da je trudna: Edita sve otkrila, ove reči nije očekivala

Domaći

NEMOJTE MI DRŽATI PREDAVANJE! Trudna Edita se oglasila nakon vesti o raskidu sa verenikom: Ko hoće neka čestita... (FOTO)

Domaći

Trudna Edita Aradinović: Pevačica van sebe od sreće

Domaći

Zbog čega sam tolika svinja?! Trudna Edita usred noći uradila nešto što se ne preporučuje (VIDEO)