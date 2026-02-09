Dve godine sam se molila da ostane u drugom stanju! Indi progovorila o Editinoj trudnoći, ali i o ocu njenog deteta: Trebalo bi da ZNA DA IMA ODGOVORNOST!

Vest da će postati tetka ju je jako obradovala.

Pevačica Edita Aradinović nedavno je objavila da je u drugom stanju, a odmah nakon toga i da je prekinula vezu sa ocem svog deteta. Tim povodom oglasila se njena sestra Indi Aradinović, koju je vest da postaje tetka veoma obradovala.

- Kada sam primila tu vest od nje, bila sam presrećna. Poslednjih godinu-dve non-stop sam se molila bogu da Edita ostane u drugom stanju. Za nju sam imala takav osećaj. Javila mi je porukom: "Postaćeš tetka." Bila sam emotivna, zaplakala sam. Vozila sam, bila sam na semaforu, zastala sam, udahnula duboko i radovala se. Odmah sam je pozvala. Kao da se meni to događa. Beba u kući, nova radost, nova sreća, nova energija. Ništa lepše - rekla je Indi, a onda otkrila kakva je Edita kao trudnica:

- Ona je ludo. Još je luđa. Nema luđe trudnice od nje. Nemojte joj ništa sada zameriti ako kaže nešto što nije na mestu ili da je šašavo. Ja volim tu njenu energiju i nadam se da će beba pokupiti tu ludu energiju od nje, da će biti hiperaktivna. Tu sam za nju. Rekla sam joj: "Nemoj u nekom trenutku da nas sve blokiraš", otkud znam, hormoni su čudo.

Edita više nije sa Nenadom Stevićem, sa kojim čeka dete, pa je Indi i to prokomentarisala.

- Žao mi je što je to tako. Baš mi je žao, ali ako su oni tako rešili, bože moj, ali mislim da će to sve biti okej. Bog ima plan, a i on je jako zreo muškarac, trebalo bi da zna da ima odgovornost. Nije on Editu upoznao tek tako i nisu tek tako ušli u tu priču i nije to slučajno. Dete nije mala stvar - istakla je Aradinovićeva.

