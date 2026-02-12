Isekli su mu nos, iskopali oči, majku su zaklali i bacili! Naša pevačica preživela JEZIVU TRAGEDIJU, njena životna priča će vas NAJEŽITI OD GLAVE DO PETE!

Tragedija koja ju je obeležila za ceo život.

Naša poznata pevačica Mirjana Petričević, poznatija kao Mira Kosovka, osetila je sve strahote rata na svojoj koži. Njena porodica je uništena, život zauvek izmenjen, a topli dom i sećanja na bezbrižno detinjstvo potpuno ruinirani.

Pevačica je pre mnogo godina na brutalan način ostala kako bez brata, tako i bez majke.

- Živeli smo jako dobro, braća su bili inženjeri, a ne u sirotinji kako se priča. Moja familija je ostala dole do kraja bombardovanja, srednji brat Mića mi je ubijen 1981. godine kada su počeli prvi nemiri. Nestali su on i drugar koji su ubijeni u nedođiji. Bio je unakažen, nije imao oči, obrve, nos, ni usta. Nakon toga smo svi ostali dole. Stalno sam govorila mojoj majci da izađe. Moja majka je zaklana i bačena, još je nisu pronašli. Pored naše kuće je most, a na ravnici je podrum vina, a tu su ležali njih petoro pet dana. Niko nije smeo da im priđe zbog vojnika koji ih je čuvao - govorila je pevačica za medije.

Pevačica se sada u jednoj emisiji prisetila masakra.

- Treba biti stvarno jak i izdržati. Kada se to desi, onda si u fazi da nisi još svestan. Ta muka dolazi tek kasnije kad shvatiš da te osobe stvarno nema. Onda nailazi period kada se mučiš, boluješ i boluješ. Onda samoj sebi kažeš - moraš da ideš dalje. Psihička borba je teška, ali jednostavno moraš da kreneš dalje - rekla je pevačica.

Autor: R.L.