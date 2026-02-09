Evo gde se nalazi Zdravko Čolić nakon što je bačena bomba na njegovu vilu: Jedna slika ga odala (FOTO)

Početkom prošle nedelje, tačnije u utorak, Balkan je šokirala vest da je bačena bomba na kuću legendarnog pevača Zdravka Čolića.

Ova vest osim što je uznemirila javnost, uznemirila je i pevačeve kolege, a pukom srećom izbegnuta je velika treagedija. U domu pevača bila je samo mlađa Čolina ćerka kako su mediji pisali, a pevač se tada oglasio iz Hrvatske gde je u tom trenutku snimao nove pesme za album.

Samo 5 dana kasnije, Zdravko je otišao na Zlatibor, a jedna njegova obožavateljka imala je priliku da sretne Zdravka i da se uslika s njim.

- Ispunila sam želju maloj i velikoj Martici. Čolić, Zdravko Čolić! - napisala je, a fotografisali su se u restoranu hotela u kojem su se sreli.

Senadu M. i Marku A. i Perici S.,trojici osumnjičenih za bombaški napad na kuću Zdravka Čolića, kako Kurir saznaje, rešenjem sudije Višeg suda u Beogradu određen je pritvor do 30 dana!

- Sudija Višeg suda u Beogradu odredio je pritvor za Senada M, Marka A. i Pericu S., trojici osumnjičenih u istrazi o bombaškom napadu na porodičnu kuću popularnog pevača Zdravka Čolića - saznaje Kurir. Ovu informaciju potvrdila nam je i advokatica Slavka Babić, inače branilac jednog od osumnjičenih u ovom slučaju.

Kako je potvrđeno, pritvor im je određen nakon što je Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo meru kako bi se sprečilo uticanje na svedoke i mogućnost ponavljanja krivičnih dela.

Inače, prema našim nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Marko A. je negirao izvršenje krivičnog dela, dok se Senad M. branio ćutanje. Osumnjičenog Pericu S. pripadnici Policijske uprave za grad Beograd, Uprave kriminalističke policije, u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su juče.



Autor: N.B.