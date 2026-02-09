AKTUELNO

Ovaj momenat sa koncerta Saše Kovačevića je raznežio sve: Obratio se jednoj osobi emotivnim rečima (VIDEO)

Foto: Pink.rs

Jedan od najpopularnijih pevača sa domaće scene, Saša Kovačević, održao je u subotu uveče spektakularan koncert u Beogradu koji će se dugo pamtiti. Prepuna sala, energija na vrhuncu i publika koja je od prve do poslednje pesme pevala uglas sa popularnim pevačem još jednom su potvrdili njegov status miljenika publike.

Tokom večeri, Saša je nizao svoje najveće hitove, a publika je svaku numeru dočekivala sa oduševljenjem, pevajući i igrajući zajedno sa njim, ali jedan detalj sa koncerta posebno je privukao pažnju i dirnuo srca svih prisutnih.

Foto: Pink.rs

Naime, ćerka Sašine verenice, Zorane Tasovac, Iskra, bila je tokom čitavog koncerta ispred bine, gde je veselo igrala i pevala, ne skrivajući radost. Saša nije skidao osmeh sa lica pa se čak i u jednom momentu obratio: „Ljubavi, hoćemo da skačemo?“, nakon čega joj je poslao poljubac.

Foto: Pink.rs

Publika je ovaj prizor dočekala sa oduševljenjem i aplauzima, a devojčica je nastavila da igra i peva zajedno sa njim, razneživši sve prisutne.

Foto: Pink.rs

Kao što je poznato Saša je godinama u vezi sa Zoranom, a pevač ju je prošlog leta verio. Zorana je iz prethodnog braka sa Bogdanom Srejovićem dobila ćerku koja živi sa njom i pevačem.

Autor: pink.rs

