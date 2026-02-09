Trudna bivša devojka Mirka Šijana: Voleo je pre Bojane, a njihov raskid je sve iznenadio (FOTO)

Mirko Šijan uživa u porodičnom životu sa Bojanom Šijan i njihovim sinovima. Bračni par se upoznao preko Veljka Ražnatovića, a njihovo poznanstvo vrlo brzo je preraslo u ljubav.

Pre nego što je oženio Bojanu Rodić, Šijan je bio u dugogodišnjoj vezi sa Oljom Radoičić. Iako su mnogi mislili da će ljubavni par stati pred oltar, Mirko je sreću pronašao pored druge žene.

Nakon raskida je svako nastavio svoje živote, a Olja je sada na mrežama objavila lepe vesti kada je okačila fotografiju sa trudničkim stomačićem.

Nije poznato ko je Oljin partner, a ona iako je aktivna na društvenim mrežama ne objavljuje fotografije sa njim.

Inače, Mirko Šijan upoznao je Bojanu Rodić preko njenog zeta Veljka Ražnatovića i sestre Bogdane. Njihova veza brzo je prerasla u brak, a par sada ima dvoje dece.

Iako je Mirko ranije bio poznat kao beogradski šmeker, čini se da je pronašao stabilnost u porodičnom životu sa Bojanom.

Sin pevačice Goce Božinovske Mirko Šijan od kada se oženio suprugom Bojanom na sebe je preuzeo deo biznisa porodice Rodić, pa tako često ide na pijacu gde isporučuje prodavcima piliće na tezgi njegovog tasta i tašte.

- Dolazi Mirko, kako ne. Ne dolazi svaki dan, više traže Bogdana ( prim. aut. tasta) za posao, njega znaju ljudi, ali pomogne i on nekad. Dođe da sanese piliće, da vidi da li treba nešto, kod njih je tezga uvek puna. Zna i na česmi da opere opere piliće i sredi sudove u kojima je bila roba. Imaju posla po ceo dan, i ja kod njih pazarim meso. Toliko posla ima da traže sad još jednu prodavačicu. Svaka im čast stvarno, a on dečko, vidi se da je vaspitan onako narodski. Ne može ni po čemu da se vidi ni da je bogat, ni ko je ni šta je. Izgleda kao svi mi, obučen kao svi mi majica pantalone. Dobar je taj mali, nasmejan, vredan. I da pomogne i da radi, svaka čast - rekla je jedna prodavačica na jednoj tezgi.

Autor: N.B.