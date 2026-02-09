Knez i ja se svađamo dok jedemo: Ksenija progovorila o porodičnim problemima, otkrila šta pevaču najviše smeta

Ksenija Knežević jednom je govorila o svojim porodičnim odnosima, te je otkrila kako to sve izgleda iza 4 zida. Pevačica je otkrila da se često događaju svađe, ali da im nije strano ni da se prepiru za vreme ručka.

Naime, Ksenija kaže da je tu uvek prisutna i pesma, tako da je na neki način uvek dinamično.

- Ja sam dete iz lude porodice, iz mešovitog braka i stvarno je kod nas uvek veselo. Naši kućni prijatelji najbolje znaju kako je kod nas u kući, samo pozitiva, uvek je prisutna pesma.

- Knez i ja se svađamo dok jedemo, ali samo oko muzičkog izbora. On nikad ne prihvata kritike, ubeđuje me koje pesme su dobre, a koje nisu, ali mora da nauči da sluša i drugu stranu. Jednom prilikom mi je rekao da ću završiti na ulici ako ne budem pevačica i ako se ne budem dovoljno trudila. Nikad nije voleo lenjost i razmaženost. Rekao je da uvek treba da se borim za sebe, da nikad ne dopustim da me neko drugi izdržava, već da trudom zaradim uspeh.

Ksenija se osvrnula i na svoje detinjstvo, pa je rekla da je od malih nogu znala da će krenuti tatinim stopama.

- Počela sam da se bavim muzikom još kao dete. Rasla sam uz mamu i tatu, koji pevaju ceo život, s njima sam oformila sluh i nisam imala drugu opciju. Prvo su hteli da me gurnu u sport, da se profesionalno bavim nekom disciplinom, ali su brzo videli da od toga nema ništa. Onda je Knez rekao: "Sine, ti ćeš da pevaš." Tako je i bilo - rekla je Ksenija za Blic i dodala:

- Kada imama solo nastup, uvek se mahinalno okrećem na bini da tražim devojke iz grupe - Sanju i Ivanu. Ne mogu da se naviknem na to da sad sve pevam sama, od početka do kraja, ali i to će biti ok kako vreme bude prolazilo. Pomenuću samo da bi uskoro trebalo da se oprobam i u glumi. U pitanju je jedan projekat o kom ne smem sada da pričam, ali mislim da će mnogi biti iznenađeni kad vide šta spremam. Gluma jeste moja druga ljubav i sigurna sam da ću ovo dobro da zagrizem.

Bivša članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora. Ksenijin otac, pevač Nenad Knežević Knez, otkrio je da će svadba biti u maju.

Todor je iz imućne porodice, pa će venčanje biti veliko i neće štedeti za isto.

Ksenija želi bajkovito venčanje, a, iako su mnogi mislili da hoće skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno veselje sa velikim brojem gostiju. Ksenijin budući muž ima kuću u Crnoj Gori, gde često provode vreme, dok žive na Vračaru u Beogradu.

Autor: N.B.