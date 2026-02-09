AKTUELNO

Na današnji dan napustila nas je GLUMAČKA VELIČINA: Nebojša Glogovac izgubio bitku sa opakom bolešću, a svi ga pamtimo po OVIM ULOGAMA!

Izvor: pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić ||

Proslavljeni glumac izgubio je bitku sa opakom bolešću 2018. godine.

Nebojša Glogovac (49) preminuo je na današnji dan pre tačno osam godina, a kako se pisalo on je kasno osetio simptome bolesti kancera na plućima.

Glumca je bolest odnela za samo dva meseca. Agresivan kancer pluća koji se “rodio” u njegovim plućima, brzo je matastazama napao i njegovu jetru zbog čega nije mogao da se operiše uprkos svim naporima lekara.

Pokojni glumac otišao je prerano, ostavivši iza sebe neutešnu suprugu Milicu i ćerku Sunčicu, kao i sinove Gavrila i Miloša.

Foto: E-Stock/Nemanjić

Supruga Nebojše Glogovca, Milica, je svojevremeno objavila pomenutu fotografiju na društvenim mrežama, koja je nastala na dan njihovog venčanja.

Jaka emocija se ukazuje na njihovoj uspomeni, koja živi i dan danas, a bili su u čvrstom zagrljaju, puni ljubavi. Milica je blistala u beloj haljini, a tog dana najbliži ljudi posvedočili su koliko je njihova ljubavna priča bila kao iz bajke.

Gostujući u jednoj emisiji, supruga Nebojše Glogovca otkrila je šta bi volela da kaže svojoj ćerki o njenom ocu.

- Ja volim da odvajam njegov lik i delo od onoga što smo bili mi, ali naravno da bih bila srećna da ćerki kažem: Ovo je ulica koja nosi ime tvog tate. To bi bilo lepo. On to zaslužuje i sigurna sam da svi mislimo da mu to i pripada. Treba da odnegujemo bolje i trajnije vrednosti. On je heroj i legenda, važan primer mladim ljudima. Bio je to i ostao. Verujem da dobra dela žive – kazala je Milica Glogovac.

Foto: Pink.rs/Tanjug/Zoran Žestić

Glumio je u mnogim filmskim ostvarenjima, poput Nebeske udice, a uloga u seriji Porodično blago mu je obeležila život.

Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana, a njegovoj sahrani pristustvovale su mnoge glumčeve kolege.

Autor: N.B.

