Život pevača bio je pun preokreta: Kum mu je bio Toma Zdravković, radio je kao domar u Americi, a sin mu nije došao na sahranu

Crnogorski pevač Zoran Kalezić umro je 2023. godine u 73. godini života nakon borbe sa opakom bolešću.Kalezić je rođen 1. februara 1950. godine u Danilovgradu, a u staroj Jugoslaviji bio je velika zvezda.Poznata je i činjenica da je bio veliki prijatelj legendarnog Tome Zdravkovića, te da su njih dvojica postali kumovi.

Zoran Kalezić jedan deo života proveo je u Americi gde je radio kao domar.

- Lepo je sve to, ali i teško. Jedan deo srca nikada nije sa vama i onda ne možete biti potpuno zadovoljni i srećni. Sve je to neko stalno bežanje - beži od oca i majke, beži u Beograd, beži u Crnu Goru, beži iz Crne Gore... Sada ću tamo doći kao Amerikanac. Ja znam ko sam, gde sam rođen, ali ću poštovati Ameriku koja mi je dala priliku da budem njen umetnik - istakao je on za "Vesti.rs".

Kalezić se dva puta ženio, a drugi put stao je na ludi kamen u sedmoj deceniji 2017. godine kad se oženio suprugom Irenom, koja je po zanimanju inženjer mašinstva.

Pevač iz prvog braka ima ćerku i sina, a može se pohvaliti i velikim brojem hitova koji se i dan danas sviraju na veseljima, a među klojima su i: "Dobro veče izgubljena nado", "Moj dobri anđele", "Željo moja, moj otrove".

O svojoj bolesti pred kraj života, pričao je javno. Njemu je u Podgorici odstarnjen deo plućnog krila koji je zahvatio karcinom.

- Kako mogu da se osećam. Borim se. Sada idem na hemoterapiju, u specijalnu kliniku za plućne bolesti "Brezovik" u Nikšiću. Te hemoterapije su jedina nada čoveku koji ima rak pluća, one mogu da "kupe" dve-tri godine života, a ja verujem u medicinu. Imao sam neku svoju viziju da se lečim tu, gde je moj narod. Jer ja sam narodni pevač, umetnik naroda. Ako treba da skončam, bolje da to bude ovde, nego da skončam kao nečiji sluga u inostranstvu - rekao je Zoran svojevremeno.

- Kada je skoro jedan moj prijatelj potegao to pitanje, dobio je odgovor: "Što ne ide u DPS, on je njihov pevač". A ja sam uvek pevao svom narodu. Bolest je mnogo skupa. Ne daj bože, nikom! Neću da puzim ni pred kim, ne želim da se ponižavam. Nisam ja mandatorni čovek, niko me nije postavio na mesto na kom sam, niti mi je dao mandat. Narod me je odabrao, i od penzije koja iznosi 320 evra, a koju sam stekao svojim radom, živim i lečim se - ispričao je pevač.

Borba sa rakom

On je tada u svom intervjuu istakao da mu je supruga najveća podrška tokom borbe sa rakom.

- Tu sam shvatio šta znači biti narodni umetnik. Doktori, hirurzi i celokupno medicinsko osoblje pokazuje mi ljubav u svakodnevnom ophođenju, što me čini srećnim. Još više sam srećan što je uz mene i supruga Irena, jer deca žive svoje živote, sin u Americi, a ćerka u Beogradu - rekao Kalezić.

Sin nije bio na sahrani

Inače, Filip, sin pokojnog pevača Zorana Kalezića, nije ispratio oca na večni počinak. Iako je imao veliku želju da dođe i da oda počast, nije bio u mogućnosti jer živi u Americi.



Autor: N.B.