Ova pevačica mu je promenila život: Aca Sofronijević progovorio o ponudi koju je dobio, nije mogao da veruje šta ga je snašlo

Harmonikaš Aleksandar Sofronijević otkrio je kako je došlo do saradnje sa pevačicom Anom Bekutom koja mu je veoma pomogla u karijeri.

Kako je istakao nije mogao da dođe sebi kada mu je stigla poslovna ponuda od nje.

- Ona je nas tu primetila na emisiji, a onda se namestila Žikina svadba posle nekih sedam, osam dana. Tu je bila cela zemlja, svi su živi došli i neki „klinci“ iz Kraljeva sviraju. Ona nas je tu slušala drugi put i sad ona vidi tu neki drugi repertoar – opisao je Aleksandar Sofronijević Sofra kako su izgledali prvi susreti sa Anom Bekutom i otkrio šta je bilo odlučujuće:

- Ona je videla tu neku našu ljubav prema muzici i kako mi svaku pesmu sviramo na jedan poseban način i tačno u originalnom aranžmanu. I to je presudilo. Ona je rekla: "Ja hoću tu energiju, hoću da ti to uradiš".

Aleksandar je priznao i da je sam bio u šoku poslovnom ponudom koju je dobio od Ane Bekute, s obzirom da su tada i on i članovi njegovog orkestra bili veoma mladi muzičari.

- Ja nisam mogao da verujem šta mi žena priča. Trebalo mi je dva dana da shvatim, pet puta sam je pitao: „Je l’ ste vi sigurni?“. Uz dužno poštovanje prema mojim starijim kolegama koji su s njom radili tolike godine. Ali ne, ona je to htela – priznao je muzičar u emisiji "Grand specijalu".

- Rekao sam da ovo radimo kao da je poslednje, „da poginemo“, i uspeli smo, bilo je baš dobro. Posle su svi prepisivali od Bekute, i tu smo gde smo – dodao je Sofra.

