Prva izjava supruge Kajmakoskog: Evo u kakvom je stanju pevač

Makedonski pevač Daniel Kajmakoski doživeo je pravu dramu u Beogradu, kada je nakon nastupa u Beton hali otet, a zatim pronađen vezan u automobilu iz kojeg su otmičari pobegli.

Sada se za domaće medije oglasila njegova supruga Marina, koja nam je otkrila kako se sada on oseća, kao i da je cela porodica pod velikim stresom.

- Šta da vam kažem, svi smo pod stresom. Daniel je u redu sada, oporavlja se i tu je sa nama, a što se tiče celog slučaja, ne smemo ništa zbog istrage da pričamo. Sve je preusmereno na advokata, a ja molim sve za razumevanje - rekla nam je kratko Marina, koja se u ovim trenucima ne odvaja od Daniela.

Podsetimo, komšije u Rumi su otkrile detalje otmice i šta se dešavalo sporne noći.

- Policija je prošla ovuda i moj muž je odmah izašao, čuo je pse da laju u toku noći. Kad je izašao kaže mi da ga je policija pitala da li je video nekoga, on im je rekao da nije video nikoga. Policija je ovuda prolazila, tražila ih, sinoć su bili dva sata, ali nisu nikoga našli. Bilo je dosta policije, i džipova, auta, svuda su bili, rekla je za Blic i otkrila da je uplašena.



Autor: N.B.