Čuveni glumac dobio ćerku u 67. godini: Svi su ga obožavali, a evo za kog poznatog muzičara je udata njegova naslednica

Glumac Josif Tatić bio je jedan od najomiljenijih na domaćoj javnoj sceni. Tatić je umro 2013. godine, a iza sebe je ostavio dve ćerke.

Josif je stariju ćerku Jelisavetu dobio sa bivšom suprugom Biljanom Dragović, poznatom kostimografkinjom, dok je mlađu naslednicu Hristinu dobio u 57. godini sa drugom suprugom Bebom.

Dolazak ćerke u njegovoj šestoj deceniji života promenio je Josif život iz korena.

Jelisaveta je po zanimanju kostimografkinja, a talenat je nasledila od svoje pokojne mame Biljane koja se takođe bavila ovim poslom. Osim rada u pozorištu, radila je i na projektima "Sva ta ravnica", "Jagodići", "Ulica lipa".

Kao dete provodila je dosta vremena u JDP- u čekajući mamu i tatu da završe sa poslom i kaže da je to bilo presudno da počne da se bavi ovim.

Udata za muzičara

- Sada, kada imam sina, vidim koliko ono čime se roditelji bave direktno i nepopravljivo oblikuje interesovanja deteta. To je tako prirodno… Doktorska deca upisuju medicinu, deca pravnika postaju advokati… Uvek bilo i biće! - rekla je ranije za "Avantartmagazin" Jelisaveta Tatić Čuturilo.

Porodičnu sreću našla je kraj Nikole Čuturila, koji je u vreme kada je zamenio Bajagu u „Ribljoj čorbi“ važio za jednog od najlepših muzičara u zemlji. Jelisaveta i Nikola nekoliko godina živeli su u Londonu, a 2007. su se vratili u Beograd. Imaju sina Dimitrija.

