Mama je stalno uz nju, povremeno i sestra: Komšije Milice Todorović otkrile ko posećuje pevačicu nakon porođaja

Pevačica Milica Todorović porodila se 3. februara, a ona i sin Bogdan izašli su pre dva dana iz porodilišta. Po njih je u porodilište došla pevačicina majka Jasmina kako bi pomogla sve što je potrebno oko stvari.

Milica Todorović bila je presrećna kada je sa naslednikom došla u svoj dom i videla da je sve spremno za Bogdana. Sada su komšije progovorile o tome ko sve dolazi kod nje.

- Milicu nisam videla od kada je izašla iz porodilišta. Znam da joj mama dolazi svaki dan, čula sam da je imala operaciju, ali pomaže sve što treba. Dođe i sestra kod nje. One joj pomažu oko svega što treba za dete - rekla nam je komšinica koju smo sreli ispred zgrade u kojoj Milica živi.

Još jedan komšija, koji je ranije viđao Milicu u kraju kaže da pevačica ne izlazi, a da je inače uvek prijatna.

- Milica je uvek nasmejana i prijatna. Nije izlazila od kad se porodila. Ne znam da li otac deteta dolazi kod njih, ali mi je neizmerno drago što je dobila dete. To je najbitnije sada - rekao nam je njen komšija.

Podsetimo, nakon što se porodila, Milica se našla u centru skandala kada je u javnost izašla LJ.M - supruga muškarca sa kojim je pevačica dobila sina. Tim povodom se oglasila i pevačica koja ove navode nije demantovala, već je istakla da nije spremna da iznese u potpunosti svoju stranu priče.

- Postala sam majka u okolnostima koje nisu jednostavne. Nisu ni crne ni bele. I od te istine ne bežim i ne lažem. Ali ono što se danas o meni govori nisu činjenice, već priče, pretpostavke i tuđa viđenja. Iza tih reči stoji jedna žena koja se porodila i koja sve to mora da nosi na svojim leđima. O svemu o čemu se danas govori, želim da javnosti jednog dana govorim mirno, jasno i činjenicama - kada za to budem spremna.Razumem da postoje snažne emocije. Razumem i tuđu bol. Ali isto tako moram da kažem, boli i mene. Boli kada se o tebi govori bez odgovornosti i priča nešto što nije istina. Kada se tvoj život svodi na naslove. Kada se zaboravi da si pre svega čovek, žena, majka - navela je ona između ostalog u svom saopštenju.



Autor: N.B.